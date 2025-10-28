Forțele armate ucrainene au distrus barajul rezervorului Belgorod din Rusia. Cum va afecta acest lucru frontul din Ucraina?

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Săptămâna trecută, atacurile cu rachete și drone ale forțelor armate ucrainene au avariat semnificativ barajul rezervorului Belgorod, provocând o scurgere necontrolată de apă în râul Doneț Siverskîi. În multe zone ale frontului, această cale navigabilă servește ca barieră naturală între pozițiile armatei ruse și ucrainene, scrie BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Informațiile mass-media despre atacurile asupra barajului au început să apară în după-amiaza zilei de 24 octombrie. În același timp, autoritățile regionale din Belgorod au avertizat asupra unei amenințări cu rachete în regiune și au raportat bombardarea satului Grafovka, în apropierea căruia se află clădirile administrative ale barajului.

Pe 25 octombrie, guvernatorul regional, Viaceslav Gladkov, a anunțat avarii la barajul rezervorului.

„Înțelegem că inamicul ar putea încerca un alt atac și ar putea distruge barajul. Dacă acest lucru se va întâmpla, va exista riscul inundării râului din regiunea Harkov și a mai multor străzi din satele noastre, unde locuiesc aproximativ 1.000 de rezidenți”, a spus el.

Guvernatorul a cerut locuitorilor din aceste zone – în principal satele Bezliudovka și Novaia Tavolzhanka – să se evacueze.

Barajul a fost probabil lovit din nou în dimineața zilei de 26 octombrie.

The moment of the Belgorod Reservoir dam breach. The breach should be enlarged! 😀 [ruSSian video] pic.twitter.com/tkHMtpo3hU — F76 (@f76pacificator) October 27, 2025

Belgorod Reservoir dam.

Unknown drones arrive.

No panic.

Evacuation declared due to flooding threat. 🇺🇦Ukraine reminds: even where it seems quiet, no one is safe from reality. pic.twitter.com/Fa5WxF4kle — Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) October 26, 2025

“After the breach of the Belgorod dam,

we turned from infantry into marines in just one day.” A dam breakthrough in the Belgorod region flooded Russian positions! Equipment sinking in Shebekino & Volchansk sectors. pic.twitter.com/IE4zqZN0xj — Natalka (@NatalkaKyiv) October 28, 2025





Ucraina și-a asumat responsabilitatea pentru aceste atacuri. În seara zilei de 26 octombrie, Robert Brovdi, comandantul Forțelor Armate Ucrainene pentru Sisteme Fără Pilot (indicativul de apel „Magyar”), a declarat că rezervorul Belgorod s-a „fisurat” și că nivelul apei a scăzut deja cu un metru. El a subliniat că subordonații săi au fost implicați în atac.

„Vizita a fost efectuată de Păsările din cadrul Primului Centru Separate pentru Forțele Sistemelor Fără Pilot (Regimentul 14 SBS a fost transformat). Operațiunea a fost denumită „Baraj, rezistă, pentru orice eventualitate!”, dar, după cum reiese din recunoașterea curajoasă ulterioară, barajul va fi ușor avariat”, a scris Magyar.

În același timp, informațiile mass-media rusești și ale corespondenților militari indică faptul că Ucraina a atacat, de asemenea, barajul rezervorului cu rachete din sistemele de lansare multiplă HIMARS.

Atacurile au avariat semnificativ drumul, mai multe structuri care adăposteau echipamente și mecanismele uneia sau a două porți de ecluză, ducând la o eliberare necontrolată a apei. Acest lucru este evident în fotografiile și videoclipurile cu urmările bombardamentului postate pe rețelele de socializare.

Ce se știe despre rezervorul Belgorod?

Rezervorul a fost construit pe râul Doneț Siverskîi în 1985, la 10 km sud de Belgorod. Inițial, era prevăzut să alimenteze cu apă industria din regiune, dar ulterior și-a pierdut acest scop și a fost transformat într-o zonă de agrement.

Capacitatea totală a rezervorului este de 76 de milioane de metri cubi, suprafața sa de apă este de 23 de kilometri pătrați, lungimea sa este de 25 de kilometri, iar lățimea sa variază de la câteva zeci de metri la 3 kilometri. Adâncimea sa maximă este de 14 metri, iar lungimea totală a țărmului este de 85 de kilometri.

Din 2004, rezervorul a fost clasificat ca sit federal.

Deoarece Belgorod este situat în amonte, scăderea rapidă a nivelului rezervorului nu va avea niciun impact asupra capitalei regionale. Cu toate acestea, umplerea necontrolată a râului Doneț Siverskîi ar putea avea consecințe pentru așezările din aval, precum și pentru cele de pe afluenții săi, râurile Nejegol și Volcia.

În primul rând, pentru Volceansk, în Ucraina.

În seara zilei de 27 octombrie, autoritățile ruse recunosc o scădere de un metru a nivelului apei din rezervor, dar insistă că „situația este stabilă”.

Directorul rezervorului Belgorod, Iuri Paramonov, asigură că, chiar dacă barajul se va rupe, situația nu va fi critică.

„Dacă situația se va agrava, impactul asupra populației din satele din apropiere va fi minim, deoarece apa pe care o deversăm din rezervor ajunge pe teritoriul ucrainean, deoarece rezervorul Belgorod se află într-o cascadă cu rezervorul Saltovski”, a declarat el pentru mass-media locală.

Amenințare la adresa capului de pod rus de lângă Vovceansk

Încă din martie 2024, trupele ruse au reușit să treacă granița și să înceapă luptele pentru orașul de frontieră Vovceansk. Cu toate acestea, înaintarea lor a fost blocată de acțiunile de succes ale forțelor ucrainene.

De atunci, orașul ruinat, situat pe râul Volcia, un afluent al Doneț Siverskîi, a fost împărțit aproape în mod egal. Malul nordic este controlat de ruși, iar cel sudic de ucraineni.

La începutul lunii octombrie, trupele ruse au intensificat atacurile în zonă și au reușit să treacă pe malul sudic, capturând mai multe poziții în apropierea brutăriei locale.

Armata rusă controlează, de asemenea, satele vecine Ogurțovo, Gatishche și Bugrovatka. Toate acestea se află pe malurile râului Doneț Siverskîi, care este alimentat rapid cu apă din rezervorul Belgorod. Satele Grafovka, Novaia Tavoljanka, Arhangelskoe și Bezliudovka din Belgorod se află, de asemenea, pe malurile acestui râu.

Orașul de frontieră Șebekino este situat pe râul Nejegol.

Inundațiile râului Doneț Siverskîi în această regiune ar putea duce la inundarea pozițiilor defensive, în special a tranșeelor și adăposturilor armatei ruse din sectorul Vovceansk. De asemenea, ar putea perturba logistica din cauza drumurilor inundate și a pagubelor provocate podurilor din zonă.

Analistul militar ucrainean Alexander Kovalenko, din grupul Information Resistance, scrie că au fost deja înregistrate inundații la pozițiile Regimentului 82 de pușcași motorizați și ale Brigăzii 138 de pușcași motorizați separate ale Forțelor Armate Ruse din regiunea Harkov.

„Întâmplător, în această direcție forțele de ocupație ruse [ROV] au încercat cu o zi înainte să-și extindă zona de control la sud de Gatișce, de-a lungul malului stâng al Doneț Siverskîi. Acum, această extindere a zonei de control începe să semene mai mult cu o capcană pentru unitățile ruse situate la sud de Doneț Siverskîi”, subliniază expertul.

Un efect similar ar trebui să fie de așteptat, notează el, la pozițiile de-a lungul malurilor râului Volcia, a cărui inundare ar putea complica semnificativ aprovizionarea unităților armatei ruse de pe malul sudic din Volceansk, situate la brutăria locală și la fabrica de ulei și grăsimi.

Distrugerea structurilor hidraulice este o practică obișnuită în război. În iunie 2023, înainte de începerea contraofensivei ucrainene în sudul Ucrainei, barajul centralei hidroelectrice Kahovka a fost aruncat în aer, ceea ce a dus la o scurgere necontrolată de apă din rezervorul Kahovka.

Autoritățile ucrainene și observatorii internaționali afirmă că structura încărcată cu mine a fost aruncată în aer de trupele ruse, care o controlau de la sfârșitul lunii februarie 2022. Rusia, însă, a susținut că distrugerea barajului a fost cauzată de bombardamentele din partea ucraineană.

Inundațiile râului Nipru în aval, în regiunea Herson, au provocat numeroase victime și au făcut imposibilă traversarea acestui obstacol de apă de către trupele ucrainene pentru o lungă perioadă de timp.

În noiembrie 2024, barajul rezervorului Kurahivske din regiunea Donețk a explodat. Ambele părți s-au acuzat reciproc pentru incident. Incidentul a provocat inundarea drumurilor locale utilizate de ambele armate și a complicat logistica în regiune.