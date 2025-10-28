Primăria Slatina este singura din judeţul Olt care se autosusţine şi autofinanţează, susține primarul Mario De Mezzo
Primăria municipiului Slatina este singura din judeţul Olt care se autosusţine şi se autofinanţează, a declarat, marţi, primarul Mario De Mezzo, conform Agerpres.
Consiliul Local Slatina a aprobat, marţi după amiaza, alocarea unor fonduri de la bugetul local pentru continuarea şi finalizarea lucrărilor de reabilitare a unor străzi contractate anterior prin programul „Anghel Saligny”, urmând ca banii cheltuiţi să fie recuperaţi ulterior de la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
„Am decis ca finanţarea acestor lucrări care erau prinse pe ‘Anghel Saligny’ să le efectuăm din bugetul local. Aş vrea să menţionez că, în judeţul Olt, primăria municipiului Slatina este singura primărie care se autosusţine. Singura primărie! 70% dintre primăriile din judeţul Olt nu au nici măcar banii de salarii, nu mai vorbim de restul de bani. Şi atunci primăria Slatina… Este important să spun acest lucru, pentru că în contextul unor tăieri la nivel naţional, în contextul unor discuţii despre primăriile căpuşă, discuţie pe care eu o susţin în spaţiu public, vreau să spun foarte clar că primăria municipiului Slatina este singura primărie din 112 primării din judeţul Olt care se autosusţine şi autofinanţează”, a spus De Mezzo.
Primarul Slatinei a arătat că municipiul reuşeşte să încaseze anual taxele şi impozitele locale în proporţie de peste 95%.
„Peste 95% în fiecare an (este nivelul încasărilor taxelor şi impozitelor locale). Şi anul acesta va fi tot peste 95%, 95% – 97%, undeva în zona aceasta. Adică, în momentul în care ajungi la 97% încasări, cred că noi ca primărie facem o treabă foarte bună”, a declarat Mario De Mezzo.
