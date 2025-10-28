Personalul UE se mobilizează împotriva restructurării pe fondul temerilor crescânde legate de pierderea locurilor de muncă / Angajații cei mai „expuși riscului” sunt cei cu contracte pe termen scurt

O reformă majoră în structurile executive ale UE îi îngrijorează pe angajați în ceea ce privește mijloacele lor de trai, întrucât blocul își propune să ofere un raport calitate-preț avantajos care presupune activități mai multe și eficiente dar cu mai puține resurse, relatează Politico.

Marți, sindicatul TAO de la nivelul Comisiei Europene a adresat o scrisoare celor zeci de mii de angajați din Bruxelles, solicitând conducerii să se asigure că vocile angajaților de rând sunt ascultate în cadrul a ceea ce Comisia a numit o „revizuire la scară largă” a funcției publice.

Șeful bugetului și administrației publice al blocului, Piotr Serafin, a fost solicitat luna trecută să efectueze evaluări pentru a crea o „administrație publică modernă și eficientă, care să îndeplinească prioritățile noastre politice”, reducând pe cât posibil costurile.

Potrivit TAO, „această reformă nu poate avea loc fără a discuta cu personalul pentru a construi împreună noi modalități de lucru”. E-mailul avertizează că „este imposibil să se pregătească terenul pentru o nouă organizare a Comisiei pe baza unor simple sondaje sau consultări – trebuie, așadar, să fie implicat personalul prin intermediul sindicatelor sale reprezentative”.

Grupul de lucru responsabil de restructurare, consiliat de fosta secretară generală a Comisiei, Catherine Day, a organizat o serie de ședințe cu personalul. Cu toate acestea, documentele interne obținute de Politico relevă că au întâmpinat „rezistență și cinism” din partea colegilor.

În notele lor, înalții funcționari ai Comisiei avertizează că „reforma” va trebui să se confrunte acum cu „pierderi de încredere” în rândul echipelor și să abordeze „agendele ascunse sau lipsa de transparență [care] pot pune în pericol eforturile de schimbare”.

Eforturile de reducere a aparatului administrativ european vin în contextul în care președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, dorește să se asigure că serviciul poate răspunde mai rapid la schimbările situației geopolitice, luând în considerare posibile fuziuni între departamente. Recomandările revizuirii vor fi prezentate până la sfârșitul anului 2026.

Mai trebuie amintit că de-a lungul timpului au crescut criticile privind birocrația stufoasă de la nivel european, acuzată că sufocă mediul privat cu multitudinea de reglementări care scad competivitatea, dupa cum a arătat raportul elaborat anul trecut de economistul Mario Draghi. În consecință, Comisia Europeană, sub presiunea statelor membre, a început un proces de debirocratizare și desființare a mii de prevederi legale, care îngreunau activitățile mediului privat.