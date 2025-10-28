Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, după explozia de pe Calea Rahovei: Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii se poate face de miercuri

Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de miercuri, a decis Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, după finalizarea cercetărilor penale la faţa locului şi a verificărilor tehnice realizate de experţii în construcţii, a anunţat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, transmite Agerpres.

El a scris, marţi, pe Facebook, că siguranţa rămâne prioritatea principală şi că accesul se va face controlat, sub coordonarea Poliţiei Capitalei, conform următorului program: miercuri, între orele 09:00 şi 10:30 – Blocul 30A, Calea Rahovei nr. 317, intervalul orar 10:30 – 12:00 – Blocul 30, Scara 1, Calea Rahovei nr. 319, între orele 12:00 şi 13:30 – Blocul 30, Scara 2, Calea Rahovei nr. 319, în intervalul orar 13:30 – 15:00 – Blocul 32, Scara 1, Strada Vicina nr. 1.

Potrivit prefectului Andrei Nistor, accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne, deocamdată, interzis, până la finalizarea completă a verificărilor tehnice.

„Toate instituţiile implicate vor continua să fie alături de cei afectaţi până la revenirea completă la normalitate”, a adăugat sursa citată.