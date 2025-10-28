Uraganul Melissa loveşte Jamaica / Impactul ar putea fi unul fără precedent

Uraganul Melissa, de categoria a 5-a, a lovit cu forţă maximă Jamaica, a anunţat marţi Centrul Naţional pentru Uragane (NHC) din Miami, SUA, transmite agenţia DPA, conform Agerpres.

Uraganul Melissa, însoţit de vânturi susţinute de 295 km/h, a lovit coasta de sud-vest a naţiunii caraibiene, în apropierea oraşului New Hope, potrivit NHC.

Melissa este unul dintre cele mai puternice uragane înregistrate vreodată în Atlantic.

Liderii jamaicani şi experţii în furtuni au descris situaţia drept una extrem de periculoasă, care pune în pericol viaţa locuitorilor din zonă.

Crucea Roşie a avertizat că impactul furtunii ar putea fi unul „fără precedent” pentru naţiunea cu 2,8 milioane de locuitori. Au fost prognozate valuri de furtună, inundaţii şi alunecări de teren.

NHC a avertizat asupra unor vânturi catastrofale, cu până la 30% mai puternice în regiunile muntoase. Clădirile situate în apropierea ochiului furtunii ar putea fi complet distruse, a precizat centrul.

Totodată, conform NHC, au fost prognozate „viituri catastrofale”, alături de valuri de furtună de până la 4 metri înălţime, de-a lungul coastei de sud.

Pentru mai multe oraşe din cele mai vulnerabile zone costiere au fost emise ordine de evacuare.

Premierul Andrew Holness a îndemnat locuitorii să rămână în case şi să urmeze instrucţiunile oficiale.

Armata a chemat rezerviştii pentru a se alătura forţelor de ordine în cadrul operaţiunilor de salvare. Aceştia „vor fi pe teren pentru a sprijini operaţiunile de ajutorare, a proteja comunităţile şi

a restabili serviciile critice cât mai repede posibil”, a declarat şeful interimar al Statului Major al Apărării, O’Neil Bogle.

Peste 240.000 de gospodării – aproximativ 35% dintre clienţii Companiei de Servicii Publice din Jamaica – erau deja afectate de o pană de curent înainte ca uraganul să atingă zona de uscat. În regiunile cele mai afectate, din sud-vest, inclusiv Saint Elizabeth şi Manchester, până la 75% dintre clienţi nu aveau electricitate, a indicat compania.

Furtuna provocase deja victime înainte de a ajunge în Jamaica. Cel puţin patru persoane au murit în Haiti şi Republica Dominicană în urma ploilor abundente.

În Jamaica, trei persoane au murit în timp ce tăiau copaci în cadrul pregătirilor pentru uragan, a declarat Ministerul Sănătăţii.

Uraganul s-a transformat într-un sistem extrem de periculos deasupra Caraibe, în ultimele zile, deplasându-se lent, cu doar aproximativ 7 km/h. Uraganele care se deplasează lent sunt deosebit de distructive, deoarece persistă deasupra zonelor afectate.

Prognozele indică faptul că Melissa se va deplasa peste Jamaica, de la sud către coasta de nord.

NHC a avertizat că furtuna va lovi apoi sud-estul Cubei, marţi seară. Au fost emise avertizări de uragan valabile pentru provinciile Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo şi Holguin. Peste 119.000 de persoane şi-au evacuat locuinţele înainte de sosirea furtunii, au relatat media de stat din Cuba.

Unele zone din Bahamas, care ar urma să fie afectate miercuri, au fost plasate sub avertizare de uragan, autorităţile pregătindu-se să mute mii de persoane din zonele cu risc ridicat.

Uraganele, numite şi cicloane tropicale, se formează deasupra apelor oceanice calde şi, potrivit unor experţi, creşterea temperaturilor globale amplifică riscul de formare a unor furtuni mai puternice.

Sezonul uraganelor din Atlantic are loc între 1 iunie şi 30 noiembrie.