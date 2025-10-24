Declarația care a inflamat lumea snookerului: „E lipsă de respect față de jucătorii de top”

După calificarea fără emoții în sferturile Openului Irlandei de Nord, Mark Allen (locul opt mondial) a aprins spiritele în lumea snookerului după ce a spus despre Aaron Hill, una dintre tinerele speranțe din acest sport, că are „o lipsă de respect față de jucătorii de top”.

Mark Allen spune că atitudinea lui Aaron Hill arată o „lipsă de respect față de jucătorii de top” din snooker

Allen nu a avut probleme cu Aaron Hill, sportiv în vârstă de 23 de ani și care este văzut ca o mare speranță a snookerului mondial, victoria fiind una concludentă, scor 4-1.

Mark a lăudat talentul adversarului, dar i-a reproșat acestuia că are o atitudine care „frizează lipsa de respect” față de jucătorii consacrați.

„Cred că poate ajunge foarte sus. Lucrul care îmi place cel mai mult la Aaron este că știu că va pleca astăzi supărat că a pierdut. Ca și cum s-ar fi așteptat pe deplin să iasă acolo și să mă bată”, și-a început Mark Allen discursul.

Declarația care inițial părea să fie un compliment la adresa lui Hill a devenit rapid un subiect de controversă din cauza tonului să dublu: o apreciere a încrederii tinerești, dar și o mustrare subtilă pentru ceea ce Allen numește „lipsă de respect”, transmite express.co.uk.

„E lipsă de respect, dar îmi place asta”, a fost partea din declarația lui Allen care a aprins spiritele în comunitatea de snooker.

De altfel, Mark Allen și-a continuat discursul într-o notă care a împărțit fanii snookerului în două tabere: „Asta e lipsa de respect pe care o arată față de jucătorii de top și îmi place asta. Vreau să spun că în cel mai frumos mod posibil, dar lui chiar nu-i pasă (n.r. de jucătorii cu notorietate din snooker). ”

Cuvintele lui Allen trag un semnal de alarmă cu privire la schimbare generațiilor din snooker. Tinerii din noul val vin la pachet cu o atitudine diferită, mai directă și clar lipsită de teamă.

Pentru unii însă, declarația lui Allen a fost interpretată ca o critică voalată, una care să sugereze faptul că noua generație nu mai respectă „greii” acestui sport, jucătorii de top ai ierarhiei mondiale.

Aaron Hill nu a dorit să comenteze declarațiile lui Mark Allen, însă în culise s-a discutat intens despre frustrarea irlandezului în vârstă de 23 de ani după înfrângerea clară contra mult mai cunoscutului său adversar.

Mark Allen, jucător cu 12 titluri la activ și un palmares solid, pare să admire ambiția noii generații, dar în același timp să avertizeze că snookerul nu iartă orice urmă de aroganță.

Openul Irlandei de Nord, program sferturi

Judd Trump – John Higgins

Kyren Wilson – Jack Lisowski

Mark Allen – Jordan Brown

Tom Ford – Yuelong Zhou.

