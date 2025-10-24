G4Media.ro
Elevii români au obţinut 10 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi…

elevi olimpici astronomie
sursa foto: Ministerul Educatiei

Elevii români au obţinut 10 medalii la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică pentru Juniori

Articole24 Oct • 123 vizualizări 0 comentarii

Elevii români au obţinut şapte medalii de aur, două de argint şi una de bronz la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică pentru Juniori (IOAA Jr) 2025, găzduită de ţara noastră, transmite Agerpres.

Au obţinut premii şi medalii elevii:
* Kelemen Alexandru, Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Timişoara, medalie de aur, best Blind Map, best Theory şi Locul I Absolut;
* Butnaru Matei, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Botoşani, medalie de aur;
* Amariei Robert Cristian, Liceul Teoretic „Sf. Nicolae” Gheorgheni, Harghita, medalie de aur şi best Observaţional;
* Toncu Vlad, Şcoala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”, Bucureşti, medalie de aur;
* Tesileanu Mihai, Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Piteşti, medalie de aur;
* Dragomir Tudor Ioan, Colegiul Naţional „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, medalie de aur;
* Voicu-Olteanu Albert Alexandru, Colegiul Naţional „I. C. Brătianu”, Piteşti, medalie de aur;
* Brindescu Şerban Mihai, Şcoală Gimnazială nr. 16, Timişoara, medalie de argint;
* Litcanu Daria Tiana, Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”, Iaşi, medalie de argint;
* Băieşu Sebastian Mihai, Şcoala Gimnazială ” Excelsis”/Centrul Judeţean de excelenţă, Ploieşti, medalie de bronz.

România a participat cu două echipe a câte cinci elevi.

Competiţia, care s-a desfăşurat în perioada 18-25 octombrie la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Piatra Neamţ, cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi cu participarea a 20 de ţări din toată lumea, a constat în susţinerea a trei probe: teoretică, practică (de observaţii cu telescopul) şi proba de Sky map (harta mută).

Ministerul Educaţiei şi Cercetării sprijină participarea loturilor naţionale ale ţării noastre la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale – fazele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii.

