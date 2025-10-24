LIVE Nicușor Dan, la Iași, pe tema proiectului pensiilor magistraților: Avem voință politică în coaliție ca să rezolvăm această problemă în cursul anului 2025. Discuțiile pe forma proiectului nu vor dura mai mult de una, două sătămâni

Preșdintele României, Nicușor Dan, a avut o întâlnire cu oamenii de afaceri din Iași, subliniind care sunt problemele pe care mediul politic trebuie să le rezolve. Acesta a vorbit și despre proiectul pensiilor magistraților, afirmând că în ciuda disuputelor din coaliție, există voință pentru ca proiectul să capete o formă care să treacă de controlul CCR. Vezi mai jos declarațiile președintelui Nicușor Dan:

Este o onoare să fiu la Iași, capitala Moldovei, am venit să particip la aniversarea celor două universități ”Al I. Cuza” si „George Enescu”, instituții care încă de la înființare au contribuit în mare însemnată la identitatea națională și care și azi continuă să producă specialiști, și e important ca tipul acesta de instituții să fie în atenția noastră

Am avut discuție cu oameni din mediul de afaceri din Iași. Principala preocupare, securitatea, din fericire aici avem mulți prieteni si e destul de greu să greșim, și a doua preocupare economia, avem potențial pe care nu-l valorificam. Vrem să realizăm un dialog optim între instituțiile statului și mediul privat, sunt multe lucruri pe care le-am discutat și vrem ca acest dialog să continue

Am discutat despre bugetul național, care sunt domeniile economice pe care statul trebuie să le subvenționeze și cum putem ca aceste tipuri de ajutoare de stat să producă cât mai multă valoare adăugată

Mediul de afaceri să participe la discuția pe viitorul buget al UE, să nu mai facem cursuri de reconversie profesionala care să nu servească nimănui

Am mai discutat despre Cum putem adapta legislația că se reducem birocrația în dialog cu mediul privat

Este necesară o diplomație care să stimuleze firmele care exporta

Am analizat cum putem avea un dialog despre ce produce școală față de ce este nevoie în piața privata

S-a discutat despre oportunități în procesul de reînarmare, cum ar fi domeniul de drone unde există oportunități și vor exista

Am vizitat compania Antibiotice Iași – care a trecut de perioada de tranziție, exportă în multe locuri din lumea asta și înțelege că trebuie să aibă dezvoltare și cercetare pentru a fi validă și peste zeci de ani. Este o companie care înțelege ce sa facă cu fondurile auroepen și că trebuie să se implice în societate

Mâine particip la conferința rectorilor, vrem să avem discuție despre problemele din sistem universitar și cum poate politicul să ajute în această zonă

Pe teme relațiilor în coaliția de guvernare: „În acest moment avem o coaliție care are 65% (vot electoral), și un guvern care are un prim-minstru, nu văd de ce această situație trebuie să se schimbe”, a comentat Nicușor Dan.

Chestionat despre conflictele liderilor partidelor din coaliție:

Totuși, această coaliție, în ce privește rezultate concrete, funcționează în aceste momente

Lucrul cel mai important este că avem o problemă, pensia cât salariul, dar avem voință politică în coaliție pentru a rezolva această problemă în cursul anului 2025

salariul, dar avem voință politică în coaliție pentru a rezolva această problemă în cursul anului 2025 E legitim ca oameni să aibă opinii diferite…dar în momentul în care proiectul va merge în Parlament e nevoie de un acord prealabil al partidelor din coaliție

Dezbaterea este necesară (pe proiectul pensiilor magistraților – n.red). Discuții estimez că nu vor dura mai mult de una, două, trei săptămâni și partidele vor agrea un text care va merge în Parlament

În scrierea proiectului știu că au fost studiate deciziile anterioare ale CCR. Între timp mulți juriști s-au uitat la acest text și e posibil ca unii dintre ei să fi văzut mici probleme care nu țin de fondul problemei, ci de eventuale dificultăți de interpretare

Rămân cele două discuții mari pe care trebuie să se ajungă la un acord, perioada de tranziție și cuantumul pensiei în raport cu salariul

Despre amenințarea lui Grindeanu, că premierul Bolojan pleacă în cazul în care proiectul magistraților nu e adoptat până în 28 nov și se pierd banii europeni din jalonul PNRR: Suntem înainte de 7 nov (data Congresului PSD-n.red) o să fie mai luări de poziție. E un tip ce retorică pe care l-am mai auzit și care nu mai ține. Dar suntem în democrație și fiecare își face poziționările așa cum consideră

Despre dronele rusești:

Mesajul pe care vreau să-l transmit populației este că suntem în siguranță, avem mijloacele pe zona estică pentru a ne proteja, problema este că sunt extrem de scumpe

Nicușor Dan, întrebat despre posibila închidere a liceelor cu predare în limba română din Ucraina: