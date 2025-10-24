G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Președintele Nicușor Dan, huiduit de un grup de persoane la sosirea la…

Nicușor Dan summitul NATO
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Președintele Nicușor Dan, huiduit de un grup de persoane la sosirea la Iași: „Mergi în Ucraina”

Articole24 Oct • 1.190 vizualizări 2 comentarii

Președintele Nicușor Dan a fost huiduit, vineri, de un grup de persoane la sosirea la Iași, care i-au strigat „Hoțule” și „Mergi în Ucraina”, transmite Ziarul de Iași.

Președintele participă la ceremonia aniversară comună a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și a Universității Naționale de Arte „George Enescu” (UNAGE), ambele marcând 165 de ani de existență.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Record în Franța: Un tablou monocrom de Yves Klein, vândut la licitaţie pentru 18,4 milioane de euro

Articole23 Oct • 2.200 vizualizări
1 comentariu

VIDEO Artistul Artanu, acuzat de hărțuire: Regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, mi se întâmplă lucruri mai bizare / Cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea

Articole23 Oct • 3.758 vizualizări
0 comentarii

Filmul biografic despre Josef Mengele explorează sufletul fascismului

Articole23 Oct • 945 vizualizări
0 comentarii

2 comentarii

  1. Deci Rusia si Ungaria sunt aliate in acest război cu promisiunea că Ungaria va primi părți din Ucraina și apoi Ardealul.
    Cand „patrioții” lui pește Prăjit sunt împotriva ajutorării Ucrainei sunt pentru cucerirea Moldovei de către Rusia și pentru trecerea Ardealului la Ungaria!
    Deci „patrioții” sunt antiromani! 🙂

  2. Au dreptate dilii, fiul lui NICUȘOR DAN, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI primește energie gratuit de la statul român pentru terenurile de tenis care le administrează, sub formă de sponsorizare. Da! Au dreptate dilii ,este hoție!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.