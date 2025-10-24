Președintele Nicușor Dan, huiduit de un grup de persoane la sosirea la Iași: „Mergi în Ucraina”

Președintele Nicușor Dan a fost huiduit, vineri, de un grup de persoane la sosirea la Iași, care i-au strigat „Hoțule” și „Mergi în Ucraina”, transmite Ziarul de Iași.

Președintele participă la ceremonia aniversară comună a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) și a Universității Naționale de Arte „George Enescu” (UNAGE), ambele marcând 165 de ani de existență.