Doi cetăţeni ungari, expulzaţi din Bosnia-Herţegovina pentru acuzaţii de spionaj
Doi cetăţeni ungari, arestaţi în Bosnia-Herţegovina (BiH) la începutul acestei săptămâni sub suspiciunea de spionaj, au fost expulzaţi după ce anchetele au stabilit că erau implicaţi în activităţi ilegale, a anunţat vineri Serviciul de Afaceri Externe al Ministerului Securităţii într-un comunicat, relatează agenția de știri Hina, citată de Agerpres.
Bărbaţii au fost reţinuţi în Banovici, lângă oraşul Tuzla, în urma unei sesizări făcute de un cetăţean. Anchetele au arătat că cei doi se aflau în Bosnia-Herţegovina pentru a monitoriza şi documenta o întâlnire a altor doi cetăţeni străini.
„Având în vedere că aceşti cetăţeni străini desfăşurau activităţi ilegale, Serviciul le-a revocat statutul fără viză şi i-a expulzat din BiH. Ei au părăsit ţara pe 23 octombrie pe la punctul de trecere a frontierei Karakaj” cu Serbia, se arată în comunicat.
Nu a fost dezvăluit pe cine monitorizau cetăţenii ungari sau la ordinele cui.
Poliţia din cantonul Tuzla a confirmat reţinerea bărbaţilor, pe care i-a identificat ca fiind G.B. (73 de ani) şi J.G. (63 de ani).
Informaţiile din presă arată că bărbatul în vârstă de 73 de ani a lucrat anterior pentru serviciul de contrainformaţii militar ungar şi în prezent conduce o agenţie de detectivi particulari.
Serviciul de Afaceri Externe a declarat că va continua să ia măsuri pentru a preveni activităţile ilegale conduse de cetăţeni străini şi pentru a menţine securitatea în Bosnia-Herţegovina.
