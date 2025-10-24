G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Canada intenționează să reia negocierile comerciale cu SUA imediat ce „americanii sunt…

Canada steag
Sursa foto: Pixabay

Canada intenționează să reia negocierile comerciale cu SUA imediat ce „americanii sunt pregătiţi”

Articole24 Oct • 55 vizualizări 0 comentarii

Premierul canadian Mark Carney se declară vineri pregătit să reia negocierile comerciale cu Statele Unite, întrerupte abrupt de către Donald Trump, imediat ce ”americanii sunt pregătiţi”, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Mark Carney a făcut aceste declaraţii înainte să plece în Asia.

El nu a menţionat în mod direct întreruperea negocierilor de către locatarul Casei Albe.

El a subliniat însă că negocierile bilaterale au condus la ”progrese (…), iar noi suntem pregătiţi să continuăm acest impuls şi să contruim pe aceste progrese atunci când americanii sunt pregătiţi”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Trimisul special al lui Putin se va întâlni cu Steve Witkoff în Statele Unite

Articole24 Oct • 202 vizualizări
0 comentarii

Şase „narcoterorişti ”, ucişi într-un nou atac în războiul SUA împotriva drogurilor, în Caraibe / Ambarcaţiunea era folosită de Tren de Aragua, un gang venezuelean clasat drept organizaţie teroristă în Statele Unite

Articole24 Oct • 122 vizualizări
0 comentarii

Guvernul federal mexican l-a extrădat pe traficantul de droguri chinez Zhi Dong Zhang în Statele Unite / „Fratele Wang” este acuzat că a aprovizionat cartelurile Sinaloa şi Jalisco Nueva Generacion, pe care Washingtonul le consideră principalii vinovaţi de traficul de fentanil pe teritoriul său

Articole24 Oct • 141 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.