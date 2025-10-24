Canada intenționează să reia negocierile comerciale cu SUA imediat ce „americanii sunt pregătiţi”
Premierul canadian Mark Carney se declară vineri pregătit să reia negocierile comerciale cu Statele Unite, întrerupte abrupt de către Donald Trump, imediat ce ”americanii sunt pregătiţi”, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
Mark Carney a făcut aceste declaraţii înainte să plece în Asia.
El nu a menţionat în mod direct întreruperea negocierilor de către locatarul Casei Albe.
El a subliniat însă că negocierile bilaterale au condus la ”progrese (…), iar noi suntem pregătiţi să continuăm acest impuls şi să contruim pe aceste progrese atunci când americanii sunt pregătiţi”.
