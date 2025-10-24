Trimisul special al lui Putin se va întâlni cu Steve Witkoff în Statele Unite

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Trimisul special al preşedintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, se află în Statele Unite pentru întâlniri cu oficiali ai administraţiei Trump, inclusiv cu trimisul special Steve Witkoff, potrivit presei americane de vineri, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Dmitriev urma să se întâlnească cu oficiali ai administraţiei Trump „pentru a continua discuţiile despre relaţia dintre SUA şi Rusia”, a relatat CNN, citând surse informate despre vizită.

Axios a relatat, la rândul său, că Dmitriev se va întâlni cu Witkoff în Miami sâmbătă.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a impus sancţiuni celor două mari companii petroliere ruseşti săptămâna aceasta, pentru a-l presa pe liderul de la Kremlin să pună capăt războiului din Ucraina.

Trump a vorbit la telefon cu Putin săptămâna trecută şi a spus că intenţionează să se întâlnească faţă în faţă în curând, dar oficialii americani au declarat ulterior că întâlnirea este suspendată.