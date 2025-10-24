G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Furnizarea gazului, reluată treptat către consumatorii care îndeplinesc condiţiile, după explozia uriașă…

explozie bloc Rahova
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Furnizarea gazului, reluată treptat către consumatorii care îndeplinesc condiţiile, după explozia uriașă din Calea Rahovei / Care sunt imobilele unde va porni gazul sâmbătă / Proprietarii, rugaţi să asigure accesul echipelor Distrigaz

Articole24 Oct 0 comentarii

Distrigaz Sud Reţele anunţă că alimentarea va fi reluată treptat, începând de sâmbătă, în zona afectată de explozia din cartierul Rahova, pentru consumatorii care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Distrigaz Sud Reţele a transmis, vineri, precizări cu privire la restabilirea etapizată şi în condiţii de siguranţă a alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată din zona Calea Rahovei, sector 5, municipiul Bucureşti.

”Conform aprobării nr. 15/19.10.2025, emisă prin Hotărârea Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, autorităţile au permis punerea în aplicare a strategiei tehnice prevăzute în aprobare. Astfel, echipele Distrigaz Sud Reţele au putut începe lucrările premergătoare necesare pregătirii elementelor reţelei de distribuţie din zonă, în vederea realimentării în siguranţă a clienţilor afectaţi de închiderea neprogramată. Începând de mâine, 25 octombrie 2025, se va relua etapizat alimentarea cu gaze naturale a clienţilor din zona Calea Rahovei, care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă”, anunţă compania, într-un comunicat de presă.

Astfel, sâmbătă, 25 octombrie 2025, în intervalul 10:00 – 20:00, se va relua alimentarea cu gaze naturale pentru clienţii aflaţi în imobilele din:

  • Strada Câmpeanu Ilie nr. 2, bl. 18B, scara C;
  •  Strada Oltina nr. 1, bl. 27, scările 1, 2 şi 3; nr. 2, bl. 28B, scările 1, 2 şi 3; nr. 3, bl. 28A, scările 1 şi 2; nr. 4, bl. 23, scara 1;
  •  Strada Pecineaga nr. 1, bl. 28A, scările A şi B; nr. 3, bl. 28, scările 1 şi 2; nr. 4, bl. 23A; nr. 5, bl. 29C, scările 1, 2 şi 3; nr. 7, bl. 25, scările 1, 2 şi 3; nr. 9, bl. 26, scările 1, 2 şi 3; nr. 10, bl. 17C, scările 1 şi 2; nr. 24; nr. 26; nr. 28; nr. 32; nr. 34 şi nr. 36,
  •  Strada Popa nr. 1, bl. 15, scările 1 şi 2; nr. 2, nr. 3, bl. 15A; nr. 5, bl. 15B; nr. 7, bl. 17, scările 1 şi 2; nr. 9, bl. 17A, scările 1, 2 şi 3; nr. 11, bl. 17B, scările 1 şi 2; nr. 14; nr. 18; nr. 20; nr. 26;
  •  Strada Popina nr. 27; nr. 30 şi nr. 31;
  •  Strada Rahovei nr. 321, bl. 28, scările 1, 2 ,3 şi 4; nr. 323, bl. 26, scările 1 şi 2;
  •  Strada Vicina nr. 2, bl. 29, scările A şi B; nr. 4, bl. 29A; nr. 6, bl. 29B; nr. 8, bl. 37, scările 1, 2 şi 3; nr. 10, bl. 38, scările 1 şi 2.

”Avem rugămintea, ca, în intervalul orar 10:00 – 20:00, clienţii de la imobilele mai sus amintite să asigure accesul reprezentanţilor Distrigaz Sud Reţele în vederea reluării alimentării cu gaze naturale în condiţii de siguranţă. Menţionăm că, în cazul clienţilor Asociaţii de Proprietari, membrii acestora trebuie să asigure accesul în fiecare locaţie/apartament”, au transmis oficialii companiei.

Aceştia precizează că, pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate.

Compania a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici în urma exploziei puternice din 17 octombrie, produsă în zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei şi soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, din care trei în stare foarte gravă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Bărbatul rănit în explozia din blocul de pe Calea Rahovei și transferat în Austria este în afara oricărui pericol / Va fi adus sâmbătă în România și internat într-un spital din Capitală

Articole22 Oct • 204 vizualizări
0 comentarii

Fostul judecător Cristi Danileț, după trecerea în revistă a 20 de cazuri asemănătoare cu explozia din blocul de pe Calea Rahovei: Investigațiile oficiale au identificat fie defecțiuni tehnice ale rețelei nerezolvate la timp, fie erori umane și neglijență în monitorizarea și întreținerea instalațiilor de distribuție a gazelor

Articole22 Oct • 8.281 vizualizări
0 comentarii

Distrigaz Sud: Peste 1.000 de familii au rămas fără alimentare cu gaz după explozia de pe Calea Rahovei / Rebranșarea lor se va face etapizat și ”în condiții de siguranță”

Articole20 Oct • 493 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.