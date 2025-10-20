Distrigaz Sud: Peste 1.000 de familii au rămas fără alimentare cu gaz după explozia de pe Calea Rahovei / Rebranșarea lor se va face etapizat și ”în condiții de siguranță”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Distrigaz Sud a anunțat luni într-un comunicat de presă că 1.086 de clienți casnici au fost debranșați de la alimentarea cu gaze naturale, în urma exploziei produsă vineri pe Calea Rahovei din București.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Instituția precizează că rebranșarea lor se va face etapizat.

”În data de 19 octombrie 2025, Distrigaz Sud Rețele a înaintat către Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București și Instituția Prefectului Municipiului București o adresă prin care solicită restabilirea etapizată și în condiții de siguranță a alimentării cu gaze naturale a clienților afectați de închiderea neprogramată.

Astfel, în conformitate cu Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, nr. 15/19.10.2015, Distrigaz Sud Rețele a primit aprobarea pentru reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, cu excepția următoarelor imobile: strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A.

Precizăm că, la imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente”, precizează Distrigaz Sud.