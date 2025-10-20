G4Media.ro
Patru morţi într-un incendiu izbucnit într-un bloc cu zece etaje din Lyon

Incendiu Franța, pompieri
Credit line: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Un incendiu care a izbucnit luni dimineaţa într-un bloc de zece etaje din din Lyon, al treilea cel mai mare oraş din Franţa, a provocat moartea a patru persoane, a anunţat prefectura Rhône într-un comunicat citat de presa franceză, transmite News.ro.

Cele patru persoane au murit în ciuda intervenţiei echipelor de salvare, iar zece persoane sunt în prezent examinate medical, se precizează în comunicat.

Victimele sunt două femei şi doi bărbaţi, ale căror vârste nu au fost precizate.

Incendiul a izbucnit la ora locală 5:30 şi a fost stins în jurul orei 7:00.

Potrivit prefecturii, au fost mobilizaţi 78 de pompieri şi 34 de autospeciale, precum şi patru echipaje ale serviciului de urgenţă (SAMU) din Rhône. Primarul din Lyon, Grégory Doucet, a salutat „mobilizarea rapidă şi exemplară” a pompierilor, a SAMU, a poliţiei şi a agenţilor oraşului.

O anchetă este în curs pentru „a determina cauzele acestei tragedii”, a adăugat primarul Lyonului.

A fost instituit un perimetru de securitate în jurul zonei, iar municipalitatea a deschis o sală de sport pentru a găzdui persoanele afectate de incendiu.

Prefectul şi procurorul din Lyon s-au deplasat la faţa locului.

