Incendiu pe Bulevardul Pipera: Două autoturisme au ars, iar focul s-a extins la o conductă de gaze. 58 de persoane evacuate dintr-un hotel – UPDATE

Un incendiu a izbucnit în urmă cu puțin timp pe Bulevardul Pipera din Voluntari, județul Ilfov, unde două autoturisme au fost cuprinse de flăcări. Potrivit surselor G4Media.ro, focul s-a extins rapid și la o conductă de gaze aflată în apropiere.

UPDATE 12.33 A fost oprita alimentarea cu gaz. Din cladirea P+5 au fost evacuate 58 de persoane. Nu au fost victime.

Pompierii au reușit să stingă incendiul la cele două mașini, însă rămân la fața locului pentru a asigura măsuri de prevenire și protecție, după ce conducta de gaze s-a fisurat. În zonă se află și o clădire cu cinci etaje, un hotel, din care au fost evacuate preventiv 40 de persoane.

Traficul rutier pe Bulevardul Pipera este blocat în acest moment, iar la fața locului a fost solicitată o echipă de intervenție a furnizorului de gaze pentru remedierea defecțiunii.

Autoritățile le recomandă șoferilor să evite zona și să respecte indicațiile echipajelor de intervenție.

