Sursă foto: Sindicatul Europol – Facebook

Şofer amendat cu 3.000 de lei, după ce a condus cu 227 km/h pe Autostrada București – Ploiești

Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost sancţionat cu amendă de 3.037 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile, după ce a condus cu 227 km/h pe Autostrada A0, transmite Agerpres.

Pe sectorul respectiv de drum limita legală de viteză este de 130 km/h.

„La data de 18 octombrie 2025, ora 14.03, poliţiştii Brigăzii Autostrăzi au depistat pe Autostrada A0, km 24, în judeţul Ilfov (zona Corbeanca), un bărbat, de 24 de ani, din Puchenii Mari, judeţul Prahova, care circula cu 227 km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 130 km/h. Poliţiştii au luat măsura sancţionării contravenţionale cu amendă, în valoare de 3.037 de lei a bărbatului, precum şi măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce vehicule, pentru 120 de zile”, a informat, duminică, Poliţia Română.

Nerespectarea regimului legal de viteză reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere, a subliniat sursa citată.

Respectarea legislaţiei de către toţi participanţii la trafic ar reduce „semnificativ” dramele care se întâmplă pe şosele, se arată în comunicatul Poliţiei.

