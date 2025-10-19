Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a fost reales în funcția de vicepreședinte al social-democraților europeni

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a fost reales în funcția de vicepreședinte al social-democraților europeni (PES).

”Le mulțumesc colegilor din Partidul Social Democrat și PES activists România pentru sprijinul constant. Voi continua să îi reprezint cu determinare, responsabilitate și implicare, pentru ca vocea României să fie auzită puternic în familia social-democrată europeană”, scrie Negresc într-o postare pe Facebook.

El a participat în perioada 16-18 octombrie la Amsterdam la Congresul PES sub sloganul ”Progressive mobilization in Europe and beyond” și care își propune să-i mobilizeze ”pe toți cei care sunt dedicați valorilor progresiste”.

”Partidul Socialiștilor Europeni este forța care susține coeziunea europeană, solidaritatea socială și dezvoltarea echitabilă. Suntem mișcarea care a creat fondurile de coeziune, salariul minim european și mecanismul de redresare și reziliență, dovezi concrete că Europa socială funcționează.

Împreună cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și colegii noștri prezenți la Congres, am subliniat nevoia unui mesaj european puternic pentru protejarea drepturilor sociale și pentru o Uniune mai echitabilă, mai solidară și mai unită”, se mai arată în postare.