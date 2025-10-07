Proiect pilot european în valoare de 1,5 milioane de euro care promovează România prin intermediul Via Transilvanica, anunță europarlamentarul Victor Negrescu

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunțat, marți, că a obținut aprobarea unui proiect pilot european în valoare de 1,5 milioane de euro care promovează România prin intermediul Via Transilvanica.

„Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a aprobat acest proiect pilot în valoare de 1,5 milioane de euro, pe care l-am inițiat în aprilie anul acesta, prin care Via Transilvanica va putea colabora cu celelalte rute de lungă distanță din Uniunea Europeană pentru a dezvolta o platformă digitală prin care va promova ecosistemul acestora și va stimula proiectele de economie socială.

Contrar multor opinii, am arătat că se poate. Mulțumesc fraților Ușeriu, inițiatorii proiectului Via Transilvanica, pentru încrederea acordată și pentru că s-au bazat pe mine în dezvoltarea acestui proiect. Mulțumesc colegilor mei din Comisia pentru Bugete pentru sprijin, comisarilor Roxana Mînzatu și Glenn Micallef, precum și echipelor lor tehnice pentru suportul consistent oferit”, a precizat Negrescu într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul menționează că în acest an a contribuit la proiecte pilot în valoare totală de peste 7,5 milioane de euro. Celelalte inițiative au în vedere patrimoniul cultural, promovarea sportului și digitalizarea.

„În total, de la începutul activității mele în Parlamentul European, am obținut peste o sută de milioane de euro prin proiectele pilot propuse. Toate proiectele inițiate și aprobate sunt ulterior implementate de Comisia Europeană, în baza unor proceduri transparente de achiziții publice”, a mai precizat Victor Negrescu.

Via Transilvanica este primul traseu de lungă distanță din România, cu un parcurs de 1.400 km de la Putna la Drobeta-Turnu Severin. Inaugurat oficial în 2022, proiectul este realizat de Asociația Tășuleasa Social, o organizație cunoscută pentru inițiative educaționale, culturale și de mediu.

Traseul poate fi parcurs la pas, cu bicicleta sau călare, traversând 10 județe, 7 regiuni istorice și 12 situri UNESCO. Obiectivul său este de a promova turismul sustenabil, comunitățile locale și moștenirea culturală a României.