Parlamentul European va dezbate și vota o rezoluție privind încălcările spațiului aerian…

victor negrescu parlamentul european
Sursa Foto: Facebook/ Victor Negrescu

Parlamentul European va dezbate și vota o rezoluție privind încălcările spațiului aerian al României de către dronele rusești. Inițiativa aparține eurodeputatului PSD Victor Negrescu

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunțat joi că a reușit, cu sprijinul grupului social-democrat, să introducă pe agenda Parlamentului European o dezbatere urmată de o rezoluție privind încălcările repetate ale spațiului aerian al României și al altor state europene de către dronele rusești.

„Este un succes important pentru România și pentru securitatea noastră”, a scris Negrescu pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, documentul oficial al legislativului european va include:

  • condamnarea provocărilor de securitate,
  • sprijin concret pentru România, Polonia, Danemarca și Estonia,
  • intensificarea cooperării UE–NATO pentru apărarea spațiului aerian,
  • dezvoltarea capacităților europene de apărare împotriva dronelor și protecția infrastructurilor critice („Zidul Dronelor”).

Dezbaterea este programată pentru miercuri, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, iar rezoluția urmează să fie votată joi.

„România nu este singură. Uniunea Europeană trebuie să protejeze suveranitatea statelor membre și siguranța cetățenilor săi”, a mai transmis europarlamentarul social-democrat.

