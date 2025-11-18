Un judecător american confirmă legea din New York care le interzice agenţilor de imigrare să aresteze oameni în clădirile tribunalelor

Un judecător american a respins luni contestaţia administraţiei Trump împotriva unei legi din New York care le interzice agenţilor de imigrare să aresteze persoane în sau în apropierea clădirilor tribunalelor statale, relatează Reuters, preluată de News.ro.

Preşedintele republican Donald Trump a intensificat aplicarea legilor privind imigraţia în oraşele conduse de democraţi, precum New York, Chicago, Los Angeles şi Washington, D.C., în încercarea sa de a deporta un număr record de imigranţi fără statut legal.

Într-o hotărâre de 41 de pagini, deschide o filă nouă, judecătorul districtual american Mae D’Agostino a respins un proces intentat de Departamentul de Justiţie care urmărea să blocheze o lege statală din 2020 cunoscută sub numele de Protect Our Courts Act (Legea privind protejarea instanţelor noastre).

Procesul, intentat în iunie, susţinea că legea încalcă „clauza supremaţiei”, o prevedere constituţională potrivit căreia legea federală prevalează asupra legilor statale contradictorii. D’Agostino a respins acest argument, afirmând că New York „îşi protejează interesele suverane în faţa unei interferenţe federale nejustificate”.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Justiţiei nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

De la întoarcerea lui Trump la Casa Albă în ianuarie, agenţii Serviciului de Imigrare şi Vamă al SUA au adoptat o strategie de arestare a migranţilor care se prezintă în instanţă pentru cazurile lor de imigrare. Tribunalele statale au fost un loc atractiv pentru ICE, deoarece oamenii se prezintă în mod fiabil la termenele de judecată şi sunt de obicei verificaţi de către personalul de securitate. Avocaţii şi unii oficiali s-au opus încercărilor ICE de a opera în tribunalele statale, afirmând că astfel de eforturi riscă să perturbe funcţionarea tribunalelor şi să descurajeze milioane de oameni să acceseze sistemul juridic.

Legea din New York, promulgată în timpul primului mandat al lui Trump, prevede că agenţii ICE pot aresta persoane în sau în apropierea tribunalelor numai dacă au un mandat judecătoresc sau un mandat penal semnat de un judecător. Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că legea din New York şi măsurile similare din alte state pun în pericol publicul.