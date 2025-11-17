SUA vor clasifica drept grup terorist străin un cartel care ar fi condus de Maduro

„Cartel de los Soles”, condus potrivit Washingtonului de preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, va fi clasificat ca grup terorist, a anunţat secretarul de stat american Marco Rubio. Statele Unite menţin o prezenţă militară importantă în Marea Caraibelor, oficial pentru a combate traficul de droguri, transmite News.ro.

„Cartel de los Soles, precum şi alte organizaţii teroriste străine desemnate, printre care Tren de Aragua şi Cartelul Sinaloa, sunt responsabile de actele de violenţă teroristă din emisfera noastră şi de traficul de droguri către Statele Unite şi Europa”, a declarat Rubio într-un comunicat difuzat de Agenţia France-Presse.

El a reiterat, de asemenea, afirmaţia americanilor potrivit căreia „Cartel de los Soles” ar fi condus de Nicolás Maduro şi de alţi înalţi funcţionari „care au corupt armata, serviciile de informaţii, puterea legislativă şi puterea judecătorească din Venezuela”.

Un nou portavion american în Marea Caraibelor

Experţii au pus sub semnul întrebării existenţa acestei organizaţii drept cartel, descriind-o mai degrabă ca un sistem de corupţie care profită de criminalitatea organizată.

Anunţul lui Marco Rubio vine după ce duminică a ajuns un nou portavion american în Marea Caraibelor, unde Washingtonul menţine o prezenţă militară importantă din august, oficial pentru a combate traficul de droguri către Statele Unite.

Venezuela acuză Washingtonul că foloseşte traficul de droguri ca pretext „pentru a impune o schimbare de regim” la Caracas şi a pune mâna pe petrolul său.