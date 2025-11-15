Trump cere să fie investigate legăturile lui Epstein cu o serie de personalităţi, printre care şi Bill Clinton, după ce democrații au publicat noi e-mailuri în care este menționat Trump

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat vineri că îi va cere procurorului general Pam Bondi să investigheze legăturile infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein cu mulţi alţi oameni importanţi, un demers extraordinar care vine la doar câteva zile după ce democraţii au publicat emailuri de la Epstein în care este menţionat şi el, relatează CNN, citat de News.ro.

Trump a anunţat această directivă într-o postare pe Truth Social, acuzându-i pe democraţi că încearcă să readucă în atenţie legăturile sale trecute cu Epstein, susţinând că aceştia „folosesc Farsa Epstein, care îi implică pe democraţi, nu pe republicani, pentru a încerca să abată atenţia de la dezastruosul lor shutdown şi de la toate celelalte eşecuri ale lor”.

„Îi voi cere procurorului general Pam Bondi şi Departamentului de Justiţie, împreună cu patrioţii noştri de la FBI, să investigheze implicarea şi relaţia lui Jeffrey Epstein cu Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan Chase şi multe alte persoane şi instituţii, pentru a determina ce se întâmpla între ei şi el”, a scris Trump

Mai târziu, vineri, Bondi a confirmat că va lansa investigaţia la ordinul lui Trump, desemnându-l pe Jay Clayton, principalul procuror din districtul sudic al New York-ului, să conducă ancheta federală.

„Mulţumesc, domnule preşedinte”, a scris ea într-o postare pe X, în care a inclus o captură de ecran a solicitării lui Trump.

La începutul acestui an, după ce Bondi a cerut FBI să revizuiască dosarele Epstein în vederea publicării, oficiali din Departamentul Justiţiei şi din FBI au efectuat o nouă evaluare şi au stabilit că nu există alte acuzaţii care ar putea fi formulate pe baza probelor existente, potrivit unor oficiali.

Dar demersul lui Trump de vineri reprezintă cel mai important efort al preşedintelui de până acum de a discredita presiunea exercitată de democraţi şi de unii republicani pentru a publica toate dosarele cazului Epstein. Şi serveşte drept cel mai recent exemplu al convingerii preşedintelui că poate neutraliza subiectul prin simpla forţă a voinţei, în ciuda temerilor tot mai mari în rândul aliaţilor că acţiunile sale nu fac decât să amplifice problema şi să îi afecteze propria credibilitate, comentează CNN.

„De ce pur şi simplu nu le publică? Să le publice pur şi simplu!”, a spus gazda conservatoare de podcast Megyn Kelly despre dosarele Epstein, în emisiunea ei de miercuri. „Acum este în poziţia de a fi, chipurile, singurul scos în evidenţă, în loc să fie doar unul dintre o mulţime de nume”, a adăugat.

„Într-o postare amplă pe X, Hoffman, cofondatorul LinkedIn, a criticat directiva lui Trump şi a cerut administraţiei să publice toate dosarele Epstein.

„Cererea de a lansa o investigaţie este o stratagemă evidentă pentru a evita publicarea dosarelor. Pur şi simplu publicaţi toate dosarele şi expuneţi persoanele care au avut relaţii atât profunde, cât şi continue cu Epstein”, a scris el, adăugând ulterior: „Refuz să îngenunchez în faţa lui Donald Trump şi a minciunilor lui calomnioase.”

Un purtător de cuvânt al lui Clinton a transmis pe X: „Aceste emailuri dovedesc că Bill Clinton nu a făcut nimic şi nu ştia nimic. Restul este zgomot menit să distragă atenţia de la înfrângerile electorale, închiderile eşuate şi cine ştie ce altceva”.

„CNN l-a contactat pe Summers pentru un comentariu în legătură cu cererile lui Trump pentru o investigaţie.

Într-o declaraţie, purtătoarea de cuvânt a JPMorgan Chase, Patricia Wexler, a spus că banca „şi-a încheiat relaţia cu (Epstein) cu ani înainte de arestarea lui pentru acuzaţii de trafic sexual”.

„Guvernul avea informaţii incriminatoare despre infracşiunile lui şi a eşuat să ni le împărtăşească nouă sau altor bănci”, a spus Wexler. „Regretăm orice asociere pe care am avut-o cu acel om, dar nu l-am ajutat să comită actele sale odioase, a afăugat.