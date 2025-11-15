S-au deschis târgurile de Crăciun din Sibiu şi Craiova, două dintre cele mai căutate evenimente de profil din ţară / Mii de oameni s-au bucurat de surprizele pregătite de organizatori, dar şi de iluminatul festiv

Târgurile de Crăriun din Sibiu şi Craiova, două dintre cele mai căutate evenimente de profil din ţară s-au deschis, vineri seară, în prezenţa a mii de spectatori. Organizatorii promit, până în ianuarie 2026, surprize de tot felul şi o adevărată feerie, transmite News.ro.

La Sibiu, odată cu deschiderea Târgului de Căriun din zona centrală a oraşului a fost pornit şi iluminatul festiv de sărbători.

”Atmosfera specială a Sibiului în sezonul sărbătorilor de iarnă este dată atât de evenimentele dedicate Crăciunului, dar şi de iluminatul festiv de pe străzile principale şi pieţele publice. Primăria Sibiu a instalat nu mai puţin de 900 de figurine pe stâlpii din zona centrală şi pe artere principale din cartiere, sute de metri de ghirlande luminoase şi elemente tematice în 6 giratorii din zona centrală”, a transmis Primăria Sibiu.

Târgul de Crăciun din Sibiu rămâne deschis până în 4 ianuarie 2026, continuând tradiţia care a transformat oraşul într-un punct de atracţie esenţial în sezonul de iarnă.

”După o ediţie 2024 care a adus în oraş peste 500.000 de vizitatori şi o expunere globală impresionantă, aşteptările pentru acest an sunt mari. Ediţia 2025 va fi una care pune accent pe autenticitate – atât în temele vizuale, cât şi în experienţele propuse. Atmosfera târgului va reflecta identitatea locală şi valorile culturale româneşti, transformând din nou Piaţa Mare într-un decor spectaculos şi plin de emoţie”, au transmis organizatorii.

Selecţia expozanţilor a avut loc în luna mai.

”Expozanţii sunt sufletul târgului, iar entuziasmul şi atenţia lor la detalii sunt esenţiale pentru atmosfera unică pe care o creează an de an. Ca în fiecare an, Atelierul lui Moş Crăciun va rămâne un punct central pentru copii, iar întreaga scenografie va fi gândită pentru a crea o experienţă completă, memorabilă şi autentic românească”, au mai transmis organizatorii.

Şi Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis vineri seară.

”Peste 100.000 de oameni au fost astăzi l a deschiderea Târgului de Crăciun din Craiova. Magie şi culoare!”, a scris, pe Facebook, prinarul din Craiova, Lia Olguţa Vasilescu.

Tema ediţiei din acest an este ”Spărgătorul de Nuci”.

Craiova este luminată cu peste două milioane de beculeţe, iar, potrivit organizatorilor, noile căsuţe de turtă dulce cu acoperişuri din zăpadă aduc farmecul unei lumi desprinse din basme.

Anul acesta, povestea Târgului de Crăciun se întinde în şase pieţe tematice, fiecare cu propriul univers:

– Piaţa Mihai Viteazul – ”Candy Land” – un regat al dulciurilor, unde fiecare colţ străluceşte în culori de poveste, iar sania zburătoare a lui Moş Crăciun îşi face apariţia în fiecare seară, de la ora 18.00.

– Zona Doljana – ”Carousel Christmas” – căsuţe inedite, decorate în spirit de sărbătoare, pentru cei mari şi mici.

– Piaţa Fraţii Buzeşti – ”Crăciun Tradiţional” – locul unde tradiţiile prind viaţă, între colinde, meşteşuguri şi bucate româneşti.

– Piaţa William Shakespeare – ”Ţara lui Moş Crăciun” – un univers magic pentru copii şi tineret, unde pot găsi carousele, trenuleţe, filme VR şi roata panoramică care îi poartă pe copii spre cerul luminat al Craiovei.

– Strada Theodor Aman – ”Best Christmas Street Food” – un festin culinar modern, unde aromele tradiţionale se împletesc cu gusturi internaţionale.

– English Park – ”Ţara Jucăriilor” – paradisul copiilor, cu figurine uriaşe, jocuri şi personaje de basm.

”Atracţia principală, Sania Zburătoare a lui Moş Crăciun, revine într-un spectacol complet nou, cu efecte speciale, stroboscoape, balerine de la Opera Română Craiova şi ninsoare artificială, transformând centrul într-un tărâm fermecat. Tot aici, patinoarul devine scena poveştii Spărgătorul de Nuci, într-un spectacol plin de graţie şi lumină. O experienţă spectaculoasă va fi dată de filmuleţele VR pe esplanada Teatrului Naţional Marin Sorescu, dar şi pe strada Theodor Aman, unde vizitatorii vor putea trăi povestea sărbătorilor de iarnă într-un mod interactiv, cu realitate virtuală şi efecte 3D”, au mai transmis organizatorii.