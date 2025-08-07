Festivalul tuberozelor din Hoghilag are loc în zilele de 9 şi 10 august / 33 de obiective pe „Ruta satelor cu arhitectură tradiţională”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Festivalul tuberozelor are loc în zilele de 9 şi 10 august, în comuna Hoghilag din judeţul Sibiu. Hoghilag, Biertan, Valea Viilor, Râu Sadului, Arpaşu de Jos, Prejmer, Saschiz, Cloaşterf, Rimetea şi Roşia Montană fac parte din „Ruta satelor cu arhitectură tradiţională”, una dintre cele 12 rute tematice ale programului naţional de turism cultural „România Atractivă”, transmite News.ro.

Hoghilag, atestată încă din 1296, păstrează intactă moştenirea saşilor: gospodării de tip „frankisch”, porţi monumentale, case solide şi biserica tradiţională din centrul satului. În timpul festivalului, turiştii vor putea vizita nu doar grădinile cultivate cu tuberoze, ci şi casele tradiţionale amenajate în stil săsesc şi vor putea afla povestea locului de la cultivatori şi meşteşugari locali.

La câţiva paşi de Hoghilag, în Biertan, sat inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, istoria şi arhitectura se împletesc armonios: faţade pastelate cu motive florale, ziduri groase, porţi înalte, fundaţii de piatră, cărămidă aparentă, acoperişuri înclinate învelite cu ţiglă solzi şi o biserică fortificată unică, înconjurată de trei rânduri de ziduri. Aici, tradiţia saşilor este păstrată vie prin târguri şi ateliere de meşteşuguri.

Tot în judeţul Sibiu, este şi Valea Viilor, cu ale sale case-muzeu şi celebra biserică fortificată, inclusă în lista monumentelor UNESCO, alături de întregul sit rural, localitatea Râu Sadului, de o frumuseţe rustică aparte, unde casele din bârne de lemn netencuite păstrează autenticitatea Mărginimii Sibiului, dar şi Arpaşu de Jos, la poalele Făgăraşilor, unde se află gospodării de influenţă săsească şi casa memorială a doctorului Telea-Bologa, transformată în centru cultural.

În Prejmer (judeţul Braşov), casele săseşti, străzile simetrice şi impresionanta cetate ţărănească, inclusă în UNESCO, vorbesc despre o comunitate care a ştiut să îmbine tradiţia şi credinţa cu apărarea pe timp de asediu. Atmosfera de altădată este completată de evenimente culturale precum Festivalul Clătitelor sau Carnavalul (Fasching).

În judeţul Mureş, satele Saschiz şi Cloaşterf păstrează vii tradiţiile săseşti, de la arhitectura gospodăriilor „închise” şi decorurile rafinate, până la olăritul cu motive albastre care a cucerit chiar şi familia regală. Aici, fiecare casă spune o poveste.

Iar în judeţul Alba, Rimetea şi Roşia Montană sunt două opriri obligatorii: primul este un sat montan cu o arhitectură unică şi case pictate în alb şi verde, iar cel de-al doilea îmbină moştenirea romană a mineritului cu case tradiţionale din piatră şi lemn, într-un peisaj spectaculos.

33 de obiective din 16 judeţe, pe „Ruta satelor cu arhitectură tradiţională”

Ruta satelor cu arhitectură tradiţională este una dintre cele 12 rute tematice ale programului naţional de turism cultural „România Atractivă”. Prin această rută, programul îşi propune să pună în valoare patrimoniul rural autentic, să susţină turismul sustenabil şi să încurajeze revitalizarea meşteşugurilor şi tradiţiilor locale.

„Ruta satelor cu arhitectură tradiţională” cuprinde 33 de obiective, cele mai multe dintre ele fiind în judeţele Sibiu, Harghita, Maramureş şi Suceava.

În judeţul Sibiu:

● Case cu arhitectura tradiţională Hoghilag

● Gospodării tradiţionale în localitatea Arpaşu de Jos

● Gospodării tradiţionale în localitatea Biertan

● Gospodării tradiţionale în localitatea Râu Sadului

● Situl rural Valea Viilor

În judeţul Harghita:

● Gospodării cu arhitectură tradiţională din comuna Mărtiniş

● Gospodării tradiţionale în comuna Mugeni

● Gospodării tradiţionale în localitatea Atid

● Gospodării tradiţionale în localitatea Ciucsângiorgiu

În judeţul Maramureş:

● Gospodării tradiţionale în localitatea Breb

● Patrimoniul vernacular al comunei Bogdan Vodă

● Patrimoniul vernacular al comunei Lăpuş

● Patrimoniul vernacular al comunei Petrova

În judeţul Suceava:

● Gospodării cu arhitectură tradiţională din comuna Straja

● Gospodării tradiţionale în localitatea Brodina

● Gospodării tradiţionale în localitatea Ciocăneşti

Totodată, pe Ruta satelor cu arhitectură tradiţională regăsim şi câte două obiective în judeţele Alba (în localităţile Rimetea şi Roşia Montană), Covasna (Arhitectura tradiţională în comuna Ozun şi Drumul conacelor Comuna Ozun, sat Bicfalău), Hunedoara (în comuna Bunila, localitatea Alun, şi în comuna Lelese), Mureş (în Cloaşterf şi Saschiz), Tulcea (în Cerna şi Peceneaga), precum şi câte un obiectiv în judeţele Cluj (în Izvoru Crişului), Braşov (în Prejmer), Argeş (în Nucşoara), Sălaj (casă tradiţională în Comuna Şamşud), Timiş (în Bogda), Vrancea (casă tradiţională ţărănească – Muzeul Satului) şi Prahova (în Drajna).