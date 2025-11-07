Putin, luat la întrebări în Piaţa Roşie de o fată de 11 ani, pe tema tratamentului aplicat unchiului ei rănit în Războiul din Ucraina

O fată în vârstă de 11 ani, Kira, a reuşit să-l pună pe preşedintele rus Vladimir Putin într-o situaţie stânjenitoare, în timpul unei vizite oficiale, o scenă filmată în Piaţa Roşie, scrie vineri cotidianul francez Le Parisien, conform News.ro.

Kira nu a ezitat să-l interpeleze pe liderul de la Kremlin despre unchiul său, rănit la un braţ în Războiul din Ucraina.

”Unchiul meu este pe front acum. Era la spital, dar ei nu-l îngrijesc deloc”, a deplâns fata.

El a fost, între timp, trimis înapoi pe front, a precizat ea.

Kira şi-a pierdut deja tatăl în Războul din Ucraina.

Ea i-a cerut lui Putin ca unchiul său, Anton Fisiura – nu a uitat ea să-i menţioneze numele – să fie evacuat ”imediat către un spital bun în Rusia”.

Vladimir Putin, membri ai clerului şi oficialii care-l înconjurau, au ascultat-o pe fată până la capăt, cu mare atenţie, potrivit acestei înregistrări video, postată miercuri.

”Îl vom găsi, bine?”, i-a răsspuns – timid – Vladimir Putin, după ce Kira a terminat de vorbit, fără îndoială neaşteptând să fie luat la întrebări în public de un copil.

El a pus apoi capăt rapid ”întrevederii” şi a sărutat-o pe frunte pe fată, promiţându-i să-i găsească unchiul.

În Ucraina, războiul pe care l-a lansat în februarie 2022 printr-o invazie la scară mare continuă.

La 31 octombrie, Rusia controla în totalitate sau în parte 19,2% din teritoriul ucrainean – inclusiv 81% din teritoriul regiunii ucrainene Doneţk şi aproape toată regiunea vecină Lugansk, potrivit unor date analizate de AFP, furnizate de către Institutul american de Studierea Războiului (ISW), care colaborează cu Critical Threats Project (CTP).