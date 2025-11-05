G4Media.ro
Sursa foto: Ministry of Defense of the Russian Federation (eng.mil.ru)

Putin cere elaborarea de propuneri pentru o posibilă reluare a testelor nucleare, după ce Trump a declarat că Statele Unite vor efectua teste cu arme nucleare

Preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri principalelor structuri cu atribuţii în domeniu să elaboreze propuneri cu privire la posibile teste cu arme nucleare, după ce omologul său american Donald Trump a declarat săptămâna trecută că Statele Unite vor relua astfel de teste, transmite agenția de știri Reuters.

Putin a afirmat că Rusia şi-a respectat cu stricteţe obligaţiile din cadrul Tratatului Cuprinzător de Interzicere a Testelor Nucleare (CTBT), însă, dacă SUA ori o altă putere nucleară testează o astfel de armă, Rusia va proceda în mod similar.

Ministrul apărării, Andrei Belousov, i-a declarat preşedintelui Putin că recentele declaraţii şi acţiuni ale Statelor Unite înseamnă că este ‘recomandabil să ne pregătim pentru teste nucleare la scară întreag ă’ imediat, transmite Agerpres.

Potrivit lui Belousov, poligonul de testare din arhipelagul arctic rus Novaia Zemlia ar putea găzdui astfel de teste în termen scurt.  

‘Dau instrucţiuni Ministerului de Externe, Ministerului Apărării, serviciilor speciale şi agenţiilor civile relevante să facă tot posibilul pentru a culege informaţii suplimentare pe acest subiect, să îl analizeze la nivelul Consiliului de Securitate şi să prezinte propuneri coordonate cu privire la posibila începere a activităţii de pregătire pentru teste cu arme nucleare’, a spus Putin.

SUA au întreprins astfel de teste ultima dată în 1992, China şi Franţa în 1996, iar Uniunea Sovietică în 1990. Rusia post-sovietică, moştenitoarea arsenalului nuclear sovietic, nu a întreprins niciodată astfel de teste

