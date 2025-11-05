Rusia este dispusă să trimită în Venezuela rachete hipersonice Orașnik capabile să transporte focoase nucleare

Rusia ar putea furniza Venezuelei cele mai avansate rachete hipersonice, pe fondul relațiilor tensionate cu Statele Unite. Kremlinul susține că rachetele Oreșnik sunt imposibil de interceptat și pot transporta focoase convenționale și nucleare, potrivit The Telegraph.

Alexei Juravliov, vicepreședintele comisiei parlamentare de apărare a Rusiei, a avertizat că „americanii ar putea avea parte de câteva surprize”, deschizând astfel ușa pentru un transfer de arme către Venezuela.

„Nu văd niciun obstacol în a furniza unei țări prietene noi dezvoltări, cum ar fi racheta Oreșnik sau, să zicem, rachetele Kalibr, care și-au dovedit eficiența”, a declarat Juravliov pentru site-ul de știri rus Gazeta.Ru.

Racheta Oreșnik, care se traduce prin „alun”, este capabilă să lovească orice țintă de pe continentul european în mai puțin de o oră dacă este lansată din Rusia sau Belarus, după cum susține Moscova.

Vladimir Putin, președintele rus, a insistat că rachetele sunt atât de puternice încât utilizarea mai multor rachete într-un atac cu focoase convenționale ar fi la fel de catastrofală ca un atac nuclear.

Racheta Oreșnik a fost utilizată pentru prima dată în noiembrie 2024 în orașul Dnipro din estul Ucrainei, în ceea ce Putin a numit represalii la utilizarea de către Ucraina a armamentului cu rază lungă de acțiune provenit din SUA și Marea Britanie, inclusiv rachetele Storm Shadow, pentru a lovi ținte din Rusia.

Se pare că Nicolás Maduro, președintele Venezuelei, l-a contactat personal pe Putin pentru a-i cere asistență militară pe fondul creșterii prezenței militare americane în Caraibe.

Maduro a cerut Rusiei să consolideze apărarea aeriană, inclusiv prin restaurarea avioanelor rusești Suhoi Su-30MK2 aflate deja în posesia Venezuelei și achiziționarea a 14 seturi de rachete, a scris săptămâna trecută The Washington Post.

Într-o scrisoare adresată președintelui rus, Maduro ar fi spus că avioanele de luptă Suhoi erau „cel mai important factor de descurajare pe care îl avea guvernul național venezuelean în fața amenințării de război”.

Caracas a contactat și China și Iranul pentru a-și îmbunătăți capacitățile militare și a-și extinde legăturile defensive, potrivit ziarului.

Prezența militară americană în Marea Caraibelor a crescut de luni de zile, Washingtonul trimițând avioane de vânătoare, nave de război, bombardiere, pușcași marini, drone și avioane de spionaj, într-o mișcare pe care președintele american a susținut-o ca fiind necesară pentru a întrerupe fluxul de droguri către SUA.

Peste o duzină de atacuri americane asupra presupușilor traficanți de droguri, majoritatea plecați de pe coasta Venezuelei, au ucis peste 60 de persoane din septembrie.

Sâmbătă, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe, a declarat că Moscova condamnă „utilizarea forței militare excesive în îndeplinirea misiunilor antidrog” de către SUA, reiterând „sprijinul ferm” acordat conducerii Venezuelei.

Rusia și Venezuela au relații strânse în ultimele două decenii și au semnat un tratat de parteneriat strategic la Moscova anul trecut.

Juravliov, care a descris marți Rusia ca „unul dintre principalii parteneri militari și tehnici ai Venezuelei”, a declarat că aceasta „furnizează țării aproape întreaga gamă de armament”.

Marți, Putin a anunțat că racheta intercontinentală grea Sarmat va intra în serviciul de luptă al Rusiei începând de anul viitor.

Racheta nucleară, poreclită Satan II de NATO, a fost promovată ca „cea mai mortală armă din lume”.