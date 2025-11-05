Curtea Constituțională a respins contestația partidelor AUR și POT față de o lege care scoate la suprafață activitatea de lobby în Parlament
Curtea Constituțională a respins obiecția de neconstituționalitate a unei legi menite să asigure o mai mare transparență a activității parlamentarilor. Inițiativa modifică Legea privind Statutul deputaților și senatorilor, prin instituirea și la nivelul Parlamentului a unui așa-numit Registru Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), instrument care e deja implementat la Guvern încă din 2016.
Conform proiectului de lege, orice persoană care intenționează să influențeze procesul legislativ trebuie să se înscrie într-un registru public înainte de a aborda parlamentarii, registru în care, de asemenea, trebuie să se înscrie și parlamentarii care acceptă asemenea întâlniri. În registru se trec numele și prenumele participanților la întânire, data și locul în care aceasta are loc și o descriere succintă a scopului întâlnirii. Practic, legea scoate la suprafață activitatea de lobby făcută la Parlament.
În contestația depusă la CCR, AUR și POT criticau acest proiect de lege, în principal pentru faptul că asta ar afecta mandatul de parlamentar, restrângând dreptul acestora de a se întâlni cu cetățenii.
Cum CCR a respins obiectia de neconstituționalitate, legea urmează să meagă la promulgare la președintele Nicușor Dan.
