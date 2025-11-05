Un şofer a fost reţinut în Franța după ce a lovit intenţionat pietoni strigând „Allah Akbar”/ Zece persoane au fost rănite, patru sunt „în urgenţă absolută”
Un bărbat de 35 de ani a fost reţinut miercuri dimineaţă la Saint-Pierre-d’Oléron, pe insula Charente-Maritime, în vestul Franţei după ce ar fi lovit intenţionat mai mulţi pietoni strigând „Allah Akbar!. Dintre cele zece persoane lovite, patru se află în stare de urgenţă absolută, scrie publicația Le Figaro, citată de News.ro.
Şoferul, cunoscut pentru fapte de drept comun, a încercat să-şi incendieze maşina înainte de a fi arestat.
Incidentul s-a petrecut în jurul orei locale 8:45, când „au fost constatate mai multe accide nte rutiere” pe o şosea între Dolus-d’Oléron şi Saint-Pierre-d’Oléron, a indicat jandarmeria, care a precizat că acestea implică „un singur suspect într-un vehicul”.
Mai mulţi pietoni şi un ciclist au fost loviţi de maşină. În total, zece persoane au fost rănite, patru dintre ele fiind în stare gravă.
Aproape 50 de pompieri sunt angajaţi în prezent pentru a se ocupa de victime.
Procurorul din La Rochelle, Arnaud Laraize, a subliniat că acţiunea suspectului a fost „voluntară”.
„ În momentul arestării, el a strigat Allah Akbar. Cu toate acestea, mo tivul nu este confirmat şi ancheta va trebui să îl determine”, a spus magistratul.
O anchetă pentru tentativă de omor a fost deschisă şi încredinţată secţiei de cercetări din Poitiers şi brigăzilor de investigaţii din Rochefort şi La Rochelle.
Parchetul naţional antiterorist nu se ocupă de caz în această etapă.
Potrivit unei surse citate de Le Figaro, în portbagajul maşinii sale ar fi fost găsite butelii de gaz. Procurorul din La Rochelle a spus că această informaţie este în curs de verificare. El a precizat că suspectul „a încercat să-şi incendieze maşina ” înainte de a fi arestat de jandarmi.
Conform informaţiilor Le Figaro, este vorba de un bărbat de 35 de ani, rezident în La Cotinière, un mic sat de pescari situat la 4 kilometri de Saint-Pierre-d’Oléron. El figurează în datele poliţiei pentru infracţiuni de drept comun, în special pentru comportament neadecvat şi consum de droguri şi alcool.
