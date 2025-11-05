Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Generală, vrea ”o singură regiune Bucureşti-Ilfov cu un singur primar”

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat, miercuri, că oraşul ”New York e de vreo 4 ori mai mare decât Bucureştiul şi, totuşi, e condus de un singur primar”, el precizând că experimentul celor 6 oraşe, introdus în 2001 de Adrian Năstase, ca să îi ia atribuţii primarului Băsescu, trebuie să se încheie, transmite News.ro.

”Oraşul New York e de vreo 4 ori mai mare decât Bucureştiul. Şi, totuşi, e condus de un singur primar şi de o singură primărie. Închipuiţi-vă că în Lower Manhattan unul ar pune palmieri, în Eastern Brooklyn altul pune pavele şi betonează în jurul copacilor, iar în Queens îl loveşte talentul pe un boss local cu fântânile cântătoare. Nu prea are sens, nu-i aşa?”, scrie Drulă pe Facebook.

El precizează că New York a făcut reforma guvernării consolidate, adică o singură primărie, în 1898 şi e timpul să o facem şi noi.

”Bucureştenii o vor, au spus-o clar la referendumul de anul trecut: buget unic metropolitan, urbanism şi planificare unică. Experimentul celor 6 oraşe introdus în 2001 de Adrian Năstase ca să îi ia atribuţii primarulului Băsescu trebuie să se încheie”, menţionează Drulă.

”Pasul 1, imediat: implementarea referendumurilor. Pasul 2, pentru 2028: reforma administrativă, o singură regiune Bucureşti-Ilfov cu un singur primar. Doar aşa ne putem atinge potenţialul de metropolă”, arată candidatul USR.