G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O bandă care producea îmbrăcăminte „Made in Italy” în România, destructurată de…

carabinieri
Sursa foto Dreamstime

O bandă care producea îmbrăcăminte „Made in Italy” în România, destructurată de autoritățile italiene

Anchete4 Noi • 1.371 vizualizări 0 comentarii

Ofițerii Gărzii Financiare din cadrul secției Gorizia (estul Italiei) au identificat o bandă care producea și vindea haine etichetate „Made in Italy”, dar care erau produse de fapt produse în România, transmite agenția Ansa, citată de Rador.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ancheta a dus la reclamarea a cinci persoane acuzate de fraudă și la descoperirea întregii operațiuni de producție ilegală, care a fost apoi, destructurată.

Potrivit anchetatorilor, în ultimii cinci ani, banda a introdus aproape 3 milioane de articole de îmbrăcăminte în canalele de vânzare cu amănuntul italiene și europene.

Anchetele s-au extins și în regiunile Lombardia, Emilia-Romagna și Veneto.

Ancheta a fost declanșată după ce un camion cu numere de înmatriculare românești a fost identificat la un punct de control din apropierea frontierei, în provincia Isonzo, considerată una dintre principalele porți de intrare pentru traficul de mărfuri și persoane de-a lungul așa-numitei „Rute Balcanice”.

Acesta conținea 1.600 de articole de îmbrăcăminte pentru femei, etichetate „Made in Italy”, dar produse de fapt în România.

Investigațiile ulterioare ale GDf din Gorizia, coordonate de Parchetul local, au dus la descoperirea unui trafic de îmbrăcăminte pentru femei produsă într-o fabrică din România, în care lucrau peste 100 de persoane, destinată comercializării în Italia sub denumirea „Made in Italy” prin intermediul a două companii cu sediul în Lombardia.

Poliția Financiară a efectuat percheziții la cele două companii italiene și la principalii lor clienți din Lombardia, Emilia-Romagna și Veneto, care au dus la confiscarea a încă 1.900 de articole de îmbrăcăminte, toate purtând aceeași etichetă falsă „fabricat în Italia” sau „100% fabricat în Italia”.

Mai mult, în timpul anchetei, datorită examinării documentelor, inclusiv a documentelor electronice, obținute în timpul perchezițiilor și prin interogarea bazelor de date utilizate de Corpul Poliției, a fost reconstituit lanțul de aprovizionare comercială a produselor de îmbrăcăminte.

Traducerea Rador: Cătălina Păunel

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.