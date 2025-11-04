O bandă care producea îmbrăcăminte „Made in Italy” în România, destructurată de autoritățile italiene

Ofițerii Gărzii Financiare din cadrul secției Gorizia (estul Italiei) au identificat o bandă care producea și vindea haine etichetate „Made in Italy”, dar care erau produse de fapt produse în România, transmite agenția Ansa, citată de Rador.

Ancheta a dus la reclamarea a cinci persoane acuzate de fraudă și la descoperirea întregii operațiuni de producție ilegală, care a fost apoi, destructurată.

Potrivit anchetatorilor, în ultimii cinci ani, banda a introdus aproape 3 milioane de articole de îmbrăcăminte în canalele de vânzare cu amănuntul italiene și europene.

Anchetele s-au extins și în regiunile Lombardia, Emilia-Romagna și Veneto.

Ancheta a fost declanșată după ce un camion cu numere de înmatriculare românești a fost identificat la un punct de control din apropierea frontierei, în provincia Isonzo, considerată una dintre principalele porți de intrare pentru traficul de mărfuri și persoane de-a lungul așa-numitei „Rute Balcanice”.

Acesta conținea 1.600 de articole de îmbrăcăminte pentru femei, etichetate „Made in Italy”, dar produse de fapt în România.

Investigațiile ulterioare ale GDf din Gorizia, coordonate de Parchetul local, au dus la descoperirea unui trafic de îmbrăcăminte pentru femei produsă într-o fabrică din România, în care lucrau peste 100 de persoane, destinată comercializării în Italia sub denumirea „Made in Italy” prin intermediul a două companii cu sediul în Lombardia.

Poliția Financiară a efectuat percheziții la cele două companii italiene și la principalii lor clienți din Lombardia, Emilia-Romagna și Veneto, care au dus la confiscarea a încă 1.900 de articole de îmbrăcăminte, toate purtând aceeași etichetă falsă „fabricat în Italia” sau „100% fabricat în Italia”.

Mai mult, în timpul anchetei, datorită examinării documentelor, inclusiv a documentelor electronice, obținute în timpul perchezițiilor și prin interogarea bazelor de date utilizate de Corpul Poliției, a fost reconstituit lanțul de aprovizionare comercială a produselor de îmbrăcăminte.

