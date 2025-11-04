Dacă înveți 20 de tipuri de exerciții, poți lua peste 9 la Evaluarea Națională la Matematică – analiză Edupedu.ro

Evaluarea Națională continuă să dirijeze învățarea în România, asta arată noile modele de subiecte publicate pentru 2026 de Ministerul Educației și Cercetării. Analiza Edupedu.ro asupra itemilor care construiesc testul arată același tip de șablon cu probleme repetitive și previzibile. Asta deși toți specialiștii și practicienii – de la profesori, la cercetători, până la OCDE – avertizează de ani de zile că Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a în forma actuală întreținută deliberat de Centrul Național de Curriculum și Evaluare și Ministerul Educației și Cercetării menține aceleași rutine care duc elevii doar spre memorare, algoritmi, pregătire pentru notă, nu pentru înțelegere.

Reamintim, Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfășoară, anual, într-o singură sesiune, iar în ultimul an a existat și o sesiune specială. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul să susțină examenul fără taxă, potrivit Ministerului Educației.

O analiză comparativă făcută de Edupedu.ro asupra subiectelor oficiale date la Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a între anii 2022-2025, în care am inclus și modelul publicat de minister pe 3 noiembrie pentru EN 2026, arată că fiecare exercițiu din testul propus este o reluare fidelă a unuia anterior. În cinci ani, examenul nu a introdus niciun tip nou de problemă, nicio cerință de gândire, nicio situație aplicată. Practic, cine identifică și rezolvă intensiv aceste câteva tipuri de exerciții poate lua lejer o notă peste 9, potrivit analizei Edupedu.ro.

În mod concret, la Matematică, examenul se reduce la 20 de tipuri de exerciții standard, repetate an de an. Aceste sunt următoarele, în ordinea apariției pe foaia de examen:

ordinea operațiilor,

procente,

media aritmetică,

problema cu vârste,

expresia rațională E(x),

funcția f(x)=ax+b,

triunghiul dreptunghic 30°–60°,

cercul, paralelogramul, cubul și prisma echilaterală.

Cine stăpânește aceste tipare și doar acestea poate lua fără emoții o notă peste 9. Examenul nu măsoară în niciun item capacitatea de a gândi matematic, ci doar abilitatea de a recunoaște un model și de a aplica pașii memorizați, exersați, antrenați în clasă sau la orele de meditații.

Punct cu punct, ce presupune modelul de la EN 2026, publicat de Ministerul Educației și Cercetării:

Subiectul I presupune un test grilă care e an de an o demonstrație de reciclare. Primul exercițiu – „Rezultatul calculului 36 : 4 − 4·2” – apare în fiecare an, cu alte cifre. În 2025 era „4 + 12 : 2”, în 2023 „8 + 14 : 2”. E o formulă fixă care testează ordinea operațiilor, adică dacă elevul a învățat regula „înmulțirea și împărțirea înaintea adunării și scăderii”.