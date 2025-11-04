Hidroelectrica a depăşit un milion de clienţi după cinci ani de la intrarea pe segmentul de furnizare directă

Hidroelectrica a depăşit pragul de un milion de clienţi casnici şi non-casnici pe piaţa de furnizare către consumatorul final, după cinci ani de la intrarea pe segmentul de furnizare directă, a anunţat marţi compania.

„Astăzi, 4 noiembrie 2025, Hidroelectrica, a depăşit pragul de un milion de clienţi casnici şi non-casnici pe piaţa de furnizare către consumatorul final. Acest moment marchează o etapă simbolică în evoluţia companiei, care a intrat pe segmentul de furnizare directă în anul 2020, devenind în scurt timp unul dintre cei mai importanţi actori din domeniu”, potrivit unui comunicat remis AGERPRES, transmite Agerpres.

Conform datelor ANRE din luna iulie 2025, cota de piaţă a Hidroelectrica pe segmentul de piaţa concure nţială era de 17,6%, compania trecând încă de la acel moment pe primul loc în topul furnizorilor din România. Dacă în iunie cota de piaţă a Hidroelectrica se situa la 15,16%, în doar o lună, compania a reuşit să devină liderul pieţei concurenţiale din România, consolidându-şi totodată reputaţia de furnizor cu cele mai competitive oferte de pe piaţă, inclusiv după liberalizarea pieţei de energie, susţin reprezentanţii Hidroelectrica.

„Vom continua cu perseverenţă investiţiile în digitalizare, servicii moderne şi surse regenerabile de producţie, pentru a răspunde aşteptărilor tot mai ridicate ale clienţilor noştri. Vreau să subliniez că Hidroelectrica a dezvoltat cel mai modern portal de contractare online din România, proiectat să deservească atât clienţii casnici, cât şi pe cei din segmentul business, iar platforma se remarcă printr-o interfaţă intuitivă, prietenoasă şi sigură, care simplifică procesul de încheiere a contractelor şi reduce semnificativ timpul necesar formalităţilor administrative”, a declarat Bogdan Badea, preşedintele Directoratului Hidroelectrica, în comunicat.

Potrivit sursei citate, de la momentul intrării pe piaţa de furnizare a energiei electrice, Hidroelectrica a derulat o serie de proiecte strategice de modernizare menite să îmbunătăţească experienţa consumatorilor şi să consolideze încrederea acestora în companie.

„Printr-o abordare orientată către client şi eficienţă operaţională, societatea a pus accent pe digitalizarea completă a proceselor interne – de la facturare şi plată, până la gestionarea relaţiei cu utilizatorii. Un element central al acestor demersuri îl reprezintă implementarea platformei „IHidro”, un instrument modern şi uşor de utilizat, care oferă clienţilor acces rapid la informaţii despre consum, facturi şi plăţi. În paralel, compania a implementat sisteme informatice performante de gestiune a datelor şi interacţiunilor cu clienţii (CRM), care permit un răspuns mai prompt şi personalizat la solicitările acestora”, se precizează în document.

Prin aceste investiţii în digitalizare şi comunicare, Hidroelectrica confirmă angajamentul său de a oferi servicii de furnizare la standarde europene, bazate pe transparenţă, accesibilitate şi inovaţie, menţionează sursa citată.

„Cu o tradiţie de peste şase decenii în producţia de energie hidro, Hidroelectrica a reuşit să se reinventeze prin adaptare continuă la cerinţele pieţei şi printr-o viziune orientată către client, sustenabilitate şi inovaţie. Compania rămâne ferm angajată în obiectivul de a produce energie 100% verde şi de a sprijini România în atingerea ţintelor de decarbonizare”, susţin reprezentanţii companiei.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 c entrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum şi parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalaţi.