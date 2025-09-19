G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Directorul general și directorul financiar de la Hidroelectrica pleacă din companie pentru…

Hidroelectrica logo

Directorul general și directorul financiar de la Hidroelectrica pleacă din companie pentru ca România să nu piardă bani din PNRR

Articole19 Sep • 630 vizualizări 0 comentarii

Károly Borbély pleacă din funcţia de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din ţară, pentru ca România să nu piardă bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), pe jalonul privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, informează Profit.ro, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Lui Borbely nu i s-a reproşat nimic din punct de vedere profesional, juridic sau etic şi nu s-a pretins nici că procesul de selecţie în urma căruia a fost desemnat CEO ar fi fost ilegal ca atare, însă Comisia Europeană a insistat pe lângă autorităţile de la Bucureşti în privinţa faptului că Borbely ar fi fost numit în funcţie, în 2023, în condiţii de conflict de interese, relatează Profit.ro.

Asta în pofida unui raport comandat KPMG în vară de către Consiliul de Supraveghere, prezentat  de Profit.ro, care a concluzionat că procedura de selecţie a Directoratului Hidroelectrica ″a fost în general conformă cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile la momentul respectiv şi cu practicile relevante ale companiilor de referinţă″, respectiv EDF şi Engie din Franţa, Enel din Italia, Statkraft din Norvegia, Ørsted din Danemarca, Vattenfall din Suedia şi PPC din Grecia.

De la Hidroelectrica pleacă şi directorul financiar Marian Fetiţa, în privinţa căruia Comisia Europeană avea îndoieli că ar fi îndeplinit condiţiile de eligibilitate obligatorii pentru numirea în Directorat la data selecţiei, mai exact cerinţa privind certificarea/acreditarea ca şi auditor financiar, contabil autorizat, consultant fiscal, membru ACCA-UK sau CFA.

În total, Bruxelles-ul a identificat probleme de guvernanţă corporativă la numire în cazul a 2 directori Hidroelectrica şi a 2 de la Complexul Energetic Oltenia, penalizarea PNRR estimată fiind de 25 milioane euro. În acelaşi timp, despăgubirile datorate pentu revocare fără justă cauză au fost apreciate la circa 5 milioane lei. ″În ceea ce priveşte selecţia Directoratului Hidroelectrica, Comisia Europeană a reţinut în scrisoarea preliminară că unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere (CS) (Károly Borbély – n.r.), care făcea parte şi din comitetul de nominalizare şi remunerare (CNR), a demisionat din CS şi a participat la selecţia pentru membrii Directoratului, după ce procedura de selecţie a Directoratului începuse deja. Acesta a fost numit CEO pe baza recomandărilor făcute de către CNR din care acesta a făcut parte″, a arătat Ministerul Energiei, într-o informare prezentată în Guvern.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

ONG-urile au obținut oprirea lucrărilor la hidrocentrala Răstolița. Contre politice între parlamentari și ministra Mediului – Europa Liberă

Articole14 Sep • 6.095 vizualizări
0 comentarii

Hidroelectrica a atribuit Hidroserv, filiala sa de mentenanţă, contractul pentru retehnologizarea hidrocentralei Stejaru / Contractul se ridică la 97,48 milioane euro fără TVA

Articole11 Sep • 4.174 vizualizări
0 comentarii
Hidroelectrica logo

Aplicația Hidroelectrica nu funcționează, perioada de transmitere a indexului a fost prelungită

Articole22 Aug 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.