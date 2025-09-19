Directorul general și directorul financiar de la Hidroelectrica pleacă din companie pentru ca România să nu piardă bani din PNRR

Károly Borbély pleacă din funcţia de director general al companiei de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din ţară, pentru ca România să nu piardă bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), pe jalonul privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, informează Profit.ro, transmite News.ro.

Lui Borbely nu i s-a reproşat nimic din punct de vedere profesional, juridic sau etic şi nu s-a pretins nici că procesul de selecţie în urma căruia a fost desemnat CEO ar fi fost ilegal ca atare, însă Comisia Europeană a insistat pe lângă autorităţile de la Bucureşti în privinţa faptului că Borbely ar fi fost numit în funcţie, în 2023, în condiţii de conflict de interese, relatează Profit.ro.

Asta în pofida unui raport comandat KPMG în vară de către Consiliul de Supraveghere, prezentat de Profit.ro, care a concluzionat că procedura de selecţie a Directoratului Hidroelectrica ″a fost în general conformă cu cerinţele legale şi de reglementare aplicabile la momentul respectiv şi cu practicile relevante ale companiilor de referinţă″, respectiv EDF şi Engie din Franţa, Enel din Italia, Statkraft din Norvegia, Ørsted din Danemarca, Vattenfall din Suedia şi PPC din Grecia.

De la Hidroelectrica pleacă şi directorul financiar Marian Fetiţa, în privinţa căruia Comisia Europeană avea îndoieli că ar fi îndeplinit condiţiile de eligibilitate obligatorii pentru numirea în Directorat la data selecţiei, mai exact cerinţa privind certificarea/acreditarea ca şi auditor financiar, contabil autorizat, consultant fiscal, membru ACCA-UK sau CFA.

În total, Bruxelles-ul a identificat probleme de guvernanţă corporativă la numire în cazul a 2 directori Hidroelectrica şi a 2 de la Complexul Energetic Oltenia, penalizarea PNRR estimată fiind de 25 milioane euro. În acelaşi timp, despăgubirile datorate pentu revocare fără justă cauză au fost apreciate la circa 5 milioane lei. ″În ceea ce priveşte selecţia Directoratului Hidroelectrica, Comisia Europeană a reţinut în scrisoarea preliminară că unul dintre membrii Consiliului de Supraveghere (CS) (Károly Borbély – n.r.), care făcea parte şi din comitetul de nominalizare şi remunerare (CNR), a demisionat din CS şi a participat la selecţia pentru membrii Directoratului, după ce procedura de selecţie a Directoratului începuse deja. Acesta a fost numit CEO pe baza recomandărilor făcute de către CNR din care acesta a făcut parte″, a arătat Ministerul Energiei, într-o informare prezentată în Guvern.