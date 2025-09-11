Hidroelectrica a atribuit Hidroserv, filiala sa de mentenanţă, contractul pentru retehnologizarea hidrocentralei Stejaru / Contractul se ridică la 97,48 milioane euro fără TVA

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, anunţă că a atribuit contractul pentru retehnologizarea hidrocentralei Stejaru, patru hidroagregate, în urma unei licitaţii deschise. Valoarea atribuită este de 97,48 milioane euro fără TVA, cu un termen de realizare de 66 luni. Ofertantul unic este Societatea de servicii hidroenergetice Hidroserv SA, cu mai mulţi subcontractanţi, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Hidroelectrica anunţă atribuirea contractului pentru ”Retehnologizare CHE Stejaru. Retehnologizare HA1÷HA4 şi instalaţii centrală”. Centrala Stejaru, cu o putere instalată de 210 MW şi o energie medie de proiect 434,5 GWh/an, face parte din amenajarea hidroenergetică a râului Bistriţa fiind amplasată pe cursul mijlociu al râului, în aval de acumularea Izvorul Muntelui, amenajare care reprezintă sursa de apă a centralei şi este echipată cu: două hidrogeneratoare „tip G II”, fiecare de 60,14 MVA şi patru hidrogeneratoare „tip G I”, fiecare de 29, 92 MVA”,anunţă compania.

Achiziţia sectorială a fost iniţiată prin licitaţie deschisă, având o valoare estimată de 97.488.599 euro fără TVA, iar valoarea atribuită este de 97.486.604 euro fără TVA, cu un termen de realizare de 66 luni.

Ofertantul unic este Societatea de servicii hidroenergetice Hidroserv SA, cu următorii subcontractanţi: Elctromontaj Carpaţi SA, Uzina de construcţii maşini hidroenergetice, General Design Tech SRL, Compania de consultanţă în nergie şi mediu SA, Hydro Proiect Invest SRL, Electromontaj SA, Nibaco SRL şi ICPE Actel SA.

Scopul investiţiei este finalizarea lucrărilor de retehnologizarea a hidroagregatelor de tip I (hidroagregatele 1, 2,3 şi 4) din centrală şi a instalaţiilor generale ale centralei, realizarea recepţiei PIF, amortizarea fondurilor investite şi securizarea instalaţiilor din CHE Dimitrie Leonida – Stejaru.

”Obiectivele urmărite prin realizarea acestui proiect constau în finalizarea lucrărilor de retehnologizare la hidroagregatele 1-4 si la toate instalatiile din din centrala, ceea ce va conduce la creşterea productivităţii şi a siguranţei în exploatare a CHE Stejaru prin: Îndeplinirea, pentru toate echipamentele şi instalaţiile din centrală a funcţiunilor şi parametrilor tehnici precizaţi în Caietele de sarcini, care au stat la baza aprobării obiectivului de investiţii ”Retehnologizare CHE Stejaru”, parametri şi cerinţe actualizate la nivelul cerinţelor din 2024; Valorificarea cu randament maxim a potenţialului hidroenergetic disponibil în CHE Stejaru; Reducerea la minim a perioadei de indisponibilitate a centralei; Realizarea unui sistem de comandă-control de la distanţă a grupurilor şi conducerea acestora prin calculator, inclusiv asigurarea posibilităţii de conducere manuală în perioadele de probe şi reglaje”, precizează compania.

Prin realizarea acestei investiţii rezultatele vizate sunt: Creşterea randamentului hidroagregatelor de tip I, atât la funcţionarea independentă, cât şi la funcţionarea împreună cu celelalte grupuri; Creşterea gradului de siguranţă în funcţionare, a fiabilităţii şi disponibilităţii hidroagregatelor; Creşterea volumului de servicii de sistem ce poate fi oferit de centrală; Aducerea echipamentelor la nivelul tehnic impus de cerinţele de siguranţă şi fiabilitate conform Codului RET şi Codului Comercial în vigoare la data încheierii contractului; Reducerea la minimum a perioadei de indisponibilitate a centralei asigurarea unui nou ciclu de viaţă cu reducerea costurilor de mentenanţă şi în special a mentenenţei corective.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România şi furnizează servicii tehnologice esenţiale pentru Sistemul Energetic Naţional. Compania operează 188 centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW şi – în plus, deţine un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW.