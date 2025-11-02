Tinerii care vânează călătorii gratuite cu „voluntariat în schimbul cazării”, un trend puternic în întreaga lume/ Riscurile la care se expun

În timp ce derula videoclipurile cu călători care făceau voluntariat în schimbul cazării gratuite, nomada digitală Naiara Saiz Bilbao a crezut că a dat lovitura. A accesat una dintre cele mai populare platforme de călătorii voluntare, a căutat ceva similar și a dat peste o ofertă pentru un post la un hostel din Costa Rica. Sloganul „Îți place natura și visezi să trăiești lângă mare?” i-a stârnit imediat interesul. (Un material cu reportaj și analiză, publicat de CNN).

Pe măsură ce citea, Saiz Bilbao, originară din Spania, a aflat că postul de voluntar presupunea îndeplinirea unor sarcini legate de social media timp de câteva ore pe zi, cinci zile pe săptămână, în schimbul unei șederi gratuite la un hostel elegant dintr-un oraș popular de pe malul mării, înconjurat de o junglă luxuriantă și dotat cu o piscină imaculată.

Călătoare experimentată, care se îndrăgostise de țara din America Centrală după ce o vizitase de mai multe ori, Saiz Bilbao a fost încântată de această oportunitate și s-a înscris rapid.

Părea un vis devenit realitate, iar pentru Saiz Bilbao, o călătoare solo, rolul părea și sigur.

„Cel puțin mă voi simți în siguranță”, își amintește că s-a gândit. „Cu un program de voluntariat organizat prin intermediul unei platforme plătite, ești sigur că locul în care te duci va avea grijă de tine.”

Din păcate, lucrurile nu au ieșit așa cum se aștepta. La începutul acestui an, Saiz Bilbao a ajuns la o clădire dărăpănată, încă în construcție, cu intrarea pe o scară aparent interminabilă care ducea la un hostel fără ferestre. „A fost un dezastru”, spune Saiz Bilbao. „Arăta ca o închisoare.” Mai târziu, a descoperit că aspectul neatrăgător al hostelului era cea mai mică dintre problemele ei.

Voluntariatul în călătorii – schimbul de competențe pentru cazare și, uneori, hrană sau alte beneficii – este de mult timp un pilon al comunității backpackerilor.

„Ideea datează din vremea lui Iisus Hristos”, spune Shay Gleeson, fondatorul Helpstay, o platformă online care pune în legătură voluntarii cu gazdele din peste 100 de țări.

„Este, în esență, un troc. În schimbul cazării gratuite, ajuți. Contribui.” La mii de ani distanță de epoca biblică, voluntariatul în călătorii a explodat în popularitate, în mare parte datorită internetului.

Peste șapte milioane de persoane din 140 de țări sunt membre ale Worldpackers, susține platforma online, ceea ce o face cel mai mare jucător din industrie.

Principalul său concurent, Workaway, oferă 50.000 de experiențe, în timp ce platforma de voluntariat axată pe agricultura ecologică Worldwide Opportunities on Organic Farms (WWOOF) susține că a atras peste 100.000 de membri.

Oportunitățile de voluntariat pe fiecare dintre aceste platforme sunt la fel de vaste și variate ca orice altă formă de călătorie, de la pensiuni care caută recepționeri, personal de curățenie și promotori de petreceri, la școli de surf care au nevoie de profesori, până la familii locale care caută îngrijitori de copii.

Există chiar și oportunități pentru muzicieni live să cânte la concerte sau pentru artiști să decoreze clădiri.

Worldpackers afirmă că aproape jumătate dintre gazdele sale sunt organizații non-profit care consideră voluntarii esențiali pentru activitatea lor.

Platforma online subliniază, de asemenea, că aceste schimburi nu sunt locuri de muncă, ci mai degrabă experiențe culturale, adăugând că în curând va fi lansată pe site o nouă categorie separată, „locuri de muncă”.

Nu doar nomazii digitali precum Saiz Bilbao caută oportunități de voluntariat și sunt dispuși să plătească taxele de abonament ale platformelor.

Milioane de tineri se îndreaptă spre voluntariat ca mod de a vedea lumea, având mult timp liber și puțini bani, mulți dintre ei considerând voluntariatul o alternativă aventuroasă la formele mai igienizate de călătorie, cum ar fi tururile organizate.

„Generațiile mai tinere caută mai mult decât fotografii sau liste de verificare”, spune Ricardo Lima, cofondator și CEO al Worldpackers.

„Ei nu caută „turismul mainstream” — vor experiențe autentice, imersive.”

Toate platformele importante afirmă că acordă o prioritate deosebită siguranței voluntarilor și iau măsuri active pentru a preveni situațiile periculoase.

Helpstay afirmă că fondatorul său verifică personal fiecare gazdă de pe platforma sa, în timp ce WWOOF efectuează verificări ale identității și solicită fotografii ale zonelor în care voluntarii vor mânca și vor dormi.

Worldpackers afirmă că își verifică gazdele pe baza referințelor și că, în măsura posibilului, se deplasează pentru a inspecta locațiile.

Fiecare dintre aceste platforme monitorizează performanța prin recenzii și oferă membrilor servicii de asistență, cum ar fi linii telefonice speciale la care pot apela atunci când apar probleme.

Cu toate acestea, în același timp, aceste platforme subliniază că oferă doar un serviciu de conectare, iar gazdele și voluntarii sunt în primul rând responsabili pentru ei înșiși și pentru siguranța lor personală. Călătoriile nu sunt niciodată lipsite de riscuri, susțin ei, iar voluntariatul nu este diferit.

Gleeson spune că Helpstay sfătuiește toți membrii săi să efectueze propriile cercetări și să organizeze planuri de rezervă solide, așa cum ar trebui să facă în orice situație de călătorie. El adaugă că majoritatea voluntarilor de pe platforma sa fac acest lucru.

„Nu suntem un serviciu de asistență”, afirmă Gleeson. „Aceasta este o călătorie pentru adulți.”

Lima merge și mai departe, spunând că este „mai îngrijorat de riscurile pe care oamenii și le asumă prin faptul că nu călătoresc decât de riscurile călătoriei în sine”.

Dar Saiz este îngrijorată că romantizarea voluntariatului pe rețelele sociale a minimizat importanța unei astfel de pregătiri. Ea consideră că platformele de voluntariat sunt promovate către persoane care nu își permit să călătorească în mod regulat și pentru care a ajunge într-o situație neplăcută este deosebit de riscant.

Worldpackers susține că influențatorii cu care colaborează sunt voluntari autentici care „nu vând un produs, ci amplifică o mișcare”.

Sursa: CNN

Traducere cu Deepl.com