EXCLUSIV Unul dintre șefii Hidroelectrica, trimis în judecată pentru că ar fi primit mită sejururi de lux, este fiul nașului de căsătorie al lui Sorin Grindeanu / Finanțator PSD, Răzvan Avram și soția au ocupat funcții publice bine plătite odată cu ascensiunea liderului PSD

Silviu Răzvan Avram, fiul nașului de căsătorie al președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost trimis în judecată, în urmă cu două zile, de Direcția Națională Anticorupție pentru instigare/complicitate la luare de mită. Relația de rudenie prin alianță a fost confirmată pentru G4Media.ro chiar de nașul de căsătorie, tatăl lui Silviu Răzvan Avram, om de afaceri din Caransebeș. Stabilit în Timișoara, unde locuiește și Grindeanu, Silviu Răzvan Avram a împrumutat de la acesta 20.000 de euro în anul 2016 pentru ca, după patru ani, după ce politicianul a ajuns numărul 2 în PSD, să întoarcă serviciul și să împrumute cu suma de 445.000 de lei formațiunea politică.

Cu câțiva ani înainte de acest împrumut, Silviu Răzvan Avram se mutase la București și, concomitent cu ascensiunea la putere a lui Grindeanu, a ocupat mai multe funcții în instituții publice – Ministerul Economiei, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, Hidroelectrica și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații – la ultima fiind angajată, în mandatul de președinte al instituției al lui Sorin Grindeanu, și soția sa Adriana.

Și Avram Senior, nașul liderului PSD, a trecut recent printr-o cumpănă penală: în august 2025 a fost condamnat definitiv la 2 ani de închisoare, cu suspendare, pentru că a condus beat la volan. Nici Sorin Grindeanu și nici Silviu Răzvan Avram nu au răspuns întrebărilor G4Media.ro.

G4Media.ro a dezvăluit ieri că Silviu Răzvan Avram (48 de ani), în prezent președinte al Consiliului de Supraveghere de la Hidroelectrica, se află pe lista inculpaților unui dosar penal trimis marți în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA). Cap de listă pentru acuzare în această anchetă, conform comunicatului DNA, a fost Ioana Timofte, fosta șefă a Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR), Avram fiind consilier în această instituție la momentul faptelor.

Timofte, Avram și alte cinci persoane au fost inculpate pentru că fi beneficiat din partea unor firme private de mită – sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională, societățile primind la schimb contracte din partea CNCIR. ”Nu comentez”, a fost reacția lui Avram atunci când a fost întrebat, ieri, de G4Media.ro despre aceste acuzații.

Silviu Răzvan Avram, un personaj din Timișoara ajuns la București în urmă cu circa opt ani, este fiul nașului de căsătorie al președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Informația a fost confirmată, în această dimineață, de tatăl lui Avram Junior, Dan Silviu Avram, om de afaceri din Caransebeș.

”Da, este finul meu de căsătorie (Sorin Grindeanu n.r.). S-a căsătorit în 2003 cu Mihaela. Am o relație frumoasă cu el. Cu tatăl lui (Nicolae Grindeanu n.r.) suntem prieteni de familie, a fost director la liceu, inspector școlar general”, a declarat Avram Senior. Acesta a negat orice legătură între ascensiunea profesională recentă a fiului său la București și prezența continuă, în aceeași perioadă, a finului său în funcții influente la nivel central.

Pe de altă parte, mai multe surse deschise arată că, de-a lungul anilor, au existat mai multe legături între Silviu Răzvan Avram și Sorin Grindeanu:

În 2016, într-o declarație de avere depusă în calitate de deputat, Grindeanu, care locuia în același oraș cu Avram la acel moment – Timișoara – i-a împrumutat acestuia suma de 20.000 de euro;

În 2020, în Monitorul Oficial, Silviu Răzvan Avram figurează că a împrumutat PSD cu suma de 445.000 de lei, bani utilizați de social-democrați la finanțarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din acel an. Context: cu puțin timp înainte, echipa Marcel Ciolacu-Sorin Grindeanu fusese aleasă la conducerea partidului, iar lista de finanțatori PSD pentru alegerile locale și parlamentare din acel an era formată, în cea mai mare parte, din oameni de afaceri/personaje din Buzău, respectiv Timiș, fiefurile electorale ale celor doi lideri;

În 2017, anul în care Grindeanu a ajuns premier, ulterior acesta fiind numit la șefia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), Avram a devenit consilier în Ministerul Economiei condus de Mihai Tudose (PSD). În declarația de avere depusă cu acel prilej, Avram nu declarase venituri pe anul fiscal anterior, ci doar dividende de la o firmă. Anterior, între 2011 și 2015, el lucrase ca inginer-șef la Servicii Energetice Banat. În 2018 a fost exmatriculat de la doctorat. ”E o chestiune privată”, a declarat tatăl său despre această exmatriculare;

Conform CV-ului său, între 2018 și 2022, Avram a lucrat și ca manager proiecte speciale la firma African Consolidated Resources (care și-a schimbat în 2020 numele în Vast Băița Plai Baia Mare), societatea fiind patronată de un om de afaceri asociat în altă firmă https://www.g4media.ro/o-reteta-de-succes-dancila-a-dat-banii-primariile-asfalteaza-lucrarile-sunt-facute-de-o-firma-apropiata-baronul-psd-de-neamt-ionel-arsene-si-finului-sau-ginel-contracte-de-aproape-100-de-milio.html cu Vasile Sebastian Albulescu, fost coleg de școală, prieten vechi și fost asociat cu Sorin Grindeanu;

În mandatul lui Grindeanu de la șefia ANCOM (noiembrie 2017-octombrie 2020), soția lui Avram, Adriana, a fost angajată pe durata determinată, pe durata mandatului preşedintelui ANCOM, pe funcția de consilier personal, începând cu data de 1 august 2019. Ulterior, ea a participat la un concurs organizat pentru ocuparea unui post de expert în cadrul ANCOM, din februarie 2020 ocupând postul de expert la Serviciul Organizare Evenimente şi Deplasări, Direcţia Cooperare Internaţională. Din 2023, în mandatul lui Valeriu Zgonea, fost coleg de partid cu Grindeanu, la ANCOM a ajuns drept consilier și Silviu Răzvan Avram care, apoi, a fost numit la alte două companii de stat: consilier la CNCIR și membru în Consiliul de Supraveghere la Hidroelectrica. În declarația de avere din 2024 aferentă anului 2023, Avram menționa drept venituri totale din cele trei surse aproape 270.000 de lei. Venitul soției la ANCOM era blurat. Aceeași sursă citată mai sus susținea, în iunie 2025, că la ANCOM este angajată ca auditor intern și cumnata lui Avram;

În martie 2025, Silviu Răzvan Avram a fost numit în cea mai importantă funcție a sa de când a ajuns la București: președinte al Consiliului de Supraveghere de la Hidroelectrica (anterior fusese doar membru al acestei structuri), pentru un mandat care se întinde până în martie 2027. Pe site-ul companiei se precizează că acesta este ”neafiliat politic”. Conform unei situații din august 2025 https://amepip.gov.ro/wp-content/uploads/2025/08/Situatia-indemnizatiilor-nominale-IP-centrale-august-2025.pdf în această funcție Avram avea la acel moment o indemnizație fixă brută lunară de 19.902 lei, la care se adaugă o indemnizație variabilă anuală de aproape 240.000 de lei.

Conform informațiilor de pe portalul instanțelor, și nașul lui Grindeanu a trecut recent printr-un dosar penal, fiind condamnat defintiv, în august 2025, la 2 ani de închisoare, cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. ”E o chestiune personală”, și-a argumentat Avram Senior refuzul de a discuta pe această temă.