Tucker Carlson a fost criticat pentru că a răspândit teoria conspirației conform căreia COVID a fost creat pentru a cruța evreii / Fostul prezentator Fox News, acuzat de antisemitism

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În episodul de luni al emisiunii „The Tucker Carlson Show”, gazda a adus în discuție afirmația nefondată a Secretarului pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., potrivit căreia COVID-19 ar putea fi „adaptat” pentru a avea efecte mai negative asupra anumitor grupuri de persoane. Organizațiile evreiești au condamnat pe scară largă teoria nebunească a lui Kennedy, care a fost raportată pentru prima dată de New York Post.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Invitatul lui Carlson, autorul și cercetătorul Andrew Huff, a declarat că este „științific adevărat”, adăugând: „S-a constatat într-o publicație științifică că două populații diferite … de oameni cu ascendență evreiască – în funcție de linia din care provin – una a fost mai puternic afectată decât celelalte”.

O parte din reacțiile adverse la adresa lui Huff – care a lucrat anterior pentru EcoHealth Alliance, un laborator care studia virușii – au venit din partea colegilor conservatori.Senatorul Ted Cruz (R-Tex.) a scris sarcastic pe X despre evreii care conduc laboratorul chinez pe care Casa Albă îl consideră punctul de origine al virusului.

„Stai așa – evreii conduceau Institutul Wuhan de Virusologie?? Cine știa?”, a scris el cu un emojii woozy.RedState.com scriitor Bonchie a remarcat că oricine încă împinge teorii despre COVID fiind creat de evrei este un „clovn”.

Nu este prima dată când Carlson se confruntă cu acuzații de antisemitism. Grupuri evreiești și instituții media israeliene l-au acuzat recent pe fostul prezentator al Fox News că a alimentat teorii antisemite ale conspirației cu privire la asasinarea lui Charlie Kirk.

Comentatoarea de dreapta Arynne Wexler a scris pe X: „Și europenii au dat vina pe evrei pentru Moartea Neagră. Asta a dus la masacre. Vorbim de mii de evrei măcelăriți, arși de vii, comunități întregi anihilate. Tucker nu este creativ, el copiază o calomnie sângeroasă veche de secole.” Eyal Yakoby, un absolvent recent al Universității din Pennsylvania care și-a dat în judecată alma mater pentru acuzații de antisemitism, și-a exprimat și el indignarea.

„Covid-19 a fost creat de PCC, dar în loc să ridiculizeze PCC, Tucker a reușit să dea vina cumva pe evrei”, a scris el pe X.Reacția împotriva lui Carlson a fost raportată pentru prima dată de Mediaite.

Notă: Articol tradus cu Deepl.com, revizuit de G4Media.ro