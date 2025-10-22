Cazuri de gripă A la Spitalul Clinic de Copii Gomoiu din București / Medic: Suntem la începutul statisticii, sezonul de gripă abia va urma / Multe cazuri de COVID la copiii mici

Dr. Cobzariu Claudina, medic infecţionist la Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din Capitală a declarat pentru News.ro că la unitatea sanitară au fost înregistrate cazuri ale unor copii de vârstă mică diagnosticaţi cu COVID, având ca particularitate erupţii cutanate la nivelul întregului corp. Aceste erupţii se remit în decurs de o săptămână, spune Dr. Cobzariu.

Conform datelor puse la dispoziţie de reprezentanţii spitalului, în lunile septembrie şi octombrie au fost 70 de pacienţi internaţi în spital cu COVID-19, 38 cu vârsta de un an şi 32 cu vârsta de doi ani. În paralel însă în spital au început să apară cazurile de gripă A la copii, spune Dr. Ana Maria Daviţoiu, medic primar pediatru la unitatea sanitară. Copiii care au vârsta între 1 şi 3 ani sunt printre cei mai vulnerabili, spune Dr. Daviţoiu, cel mai probabil încă nevaccinaţi. În această perioadă este foarte bine să se înceapă vaccinarea gripală în cazul copiilor dar nu numai al acestora, spune medicul, transmite News.ro.

„Se observă într-adevăr faţă de valurile anterioare de COVID şi de pandemia care tocmai ce a trecut cu greu faptul că prezintă copilaşii, cel puţin ce cazuri am avut noi în spital, prezintă erupţii, ceea ce până acum nu a fost tocmai întâlnit, cel puţin în cazuistica noastră. Este vorba despre erupţii cutanate la nivelul întregului corp.

Apar ca nişte pete pe care nu le-am observat la multele cazuri pe care le-am avut tratate aici la spital. Apar mai mult la bebeluşi. Se tratează cu antiinflamator în principiu, dar depinde şi de cauză, dacă e implicată şi o formă hematologică, anemia este luată în considerare în cazul ăsta, pot fi hematoame, echimoze. Însă aceste pete arată că această tulpină e un pic diferită”, a explicat Dr. Cobzariu.

În cât timp se remit erupţiile cutanate pe piele în cazul copiilor diagnosticaţi cu COVID 19. Este vorba despre un interval de o săptămână, spune Dr. Cobzariu. Este foarte important nivelul de hidratare al copilului, a precizat medicul.

„Este foarte importatantă şi hidratarea, aici facem perfuzii de hidratare, este important şi cum se alimentează copilul, dacă este ţinut la sân sau nu. Erupţiiile trec cam într-o săptămână. Erupţia arată că s-a întâmplat ceva în organism şi e clar că evoluţia nu e neapărat dictată de apariţia acestor erupţii. Este importantă starea clinică a pacientului şi analizele, să ducă spre o progresie.

În primul rând este febra, asta alertează în primul rând părintele şi e bine că se întâmplă aşa pentru că altfel poate nu şi-ar fi dat seama că este într-o viroză, tuse, dificultăţi respiratorii, uneori apatie, depinde şi de vârsta copilaşului. Nu am avut o creştere semnificativă faţă de alţi ani, dar remarcăm: COVIDUL ia locul gripei, eu nu m-aş fi aşteptat.

Regulile de igienă şi de prevenţie se respectă în continuare, se remarcă faptul că mămica nu rămâne în spital până la negativare, de când intră părintele cu copilul în spital sunt testaţi pentru toate virusurile, testele disponibile în spital, teste rapide, se detectează de la început dacă e COVID sau altă formă de virus şi se tratează după protocoalele interne, în principiu antitermice, simptomatice, dacă este necesar dar rare au fost cazurile în ultima perioadă, cu tratament antiviral, vestitul Remdesivir”, a declarat pentru News.ro Dr. Claudina Cobzariu, medic infecţionist la Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din Capitală.

Ana Maria Daviţoiu , medic primar pediatru la Spitalul Victor Gomoiu, a explicat pentru News.ro că în spital au început să apară primele cazuri de gripă A la copii. „Copilul se poate vaccina de la vârsta de şase luni, gravitatea depinde de imunitatea fiecăruia, de promptitudinea adresării la medic”, spune Dr. Daviţoiu.

„Vedem deja de două săptămâni, aproape de trei, faptul că au început să apară şi să crească cazurile de gripă la copii. Acesta este momentul vaccinării, sfârşitul lunii octombrie, bineînţeles şi în noiembrie, dar este momentul să fie vaccinaţi copiii şi aparţinătorii lor. Pentru început, a fost gripă A dar suntem la începutul statisticii, pentru că sezonul de gripă de-abia va urma, cele mai multe au fost până acum de gripă A.

Copiii de 1-3 ani, foarte vulnerabili, sunt copiii care merg pentru prima dată în colectivitate, probabil că nici nu au imunitatea dobândită, prin boală, şi care sunt pentru moment nevaccinaţi.

Să previi înseamnă să-l vaccinezi, pentru că să izolezi copilul sau adultul este imposibil, şi atunci profilaxia trebuie să fie vaccinală. Ce este complicat este că dacă formele sunt severe, dacă copiii sunt mici, ei ajung internaţi în spital. Ce este complicat este că primesc o medicaţie pe care o iau cu oarecare dificultate copiii şi faptul că pacientul cu gripă primeşte tratamentul în timp ce aparţinătorii şi toate contactele primesc profilaxia, adică primesc tratamentul, dar în loc să fie structurat pe cinci zile, este structurat pe zece zile. Aceeaşi doză de medicament antiviral , un consum foarte mare, un efort foarte mare din toate punctele de vedere. Adică efortul e şi pe sistemul de sănătate, şi pe pacienţi şi aparţinătorii lor care toţi trebuie să primească profilaxie.

Copilul se poate vaccina de la vârsta de şase luni, gravitatea depinde de imunitatea fiecăruia, de promptitudinea adresării la medic. Se poate ajunge la pneumonii şi mai rău decât atât, gripa este o boală redutabilă şi orice boală redutabilă care are profilaxie prin vaccin este păcat să o faci”, a declarat pentru News.ro Dr. Ana Maria Daviţoiu, medic primar pediatru la Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din Capitală.