Doi copii, de 4 și 8 ani, din Vaslui au fost găsiți morți într-o baltă, la câteva ore după ce fuseseră daţi dispăruţi / Hainele lor erau pe malul apei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Doi copii din judeţul Vaslui au fost găsiţi, înecaţi, vineri seară, într-o baltă, pe malul apei fiind descoperite hainele lor. Cei doi erau căutaţi de către localnici de mai multe ore, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Incidentul s-a petrecut în comuna Vinderei, satul Docăneasa, din judeţul Vaslui, unde localnici s-au mobilizat pentru căutarea a doi copii, un băiat în vârstă de patru ani şi o fetiţă de opt ani care au plecat din casele lor şi nu au mai revenit. Dispariţia a fost semnalată în jurul orei 18:30.

Cei doi copii au fost găsiţi, vineri seară, înecaţi într-o baltă, pe malul apei fiind găsite hainele lor.

Oficialii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui informează, la ora transmiterii acestei ştiri, că băiatul şi fata au fost scoşi din apă fără semne vitale şi echipajele medicale trimise la faţa locului le fac manevre de resuscitare.

”Copiii nu sunt fraţi şi au fost găsiţi de localnici. Erau dezbrăcaţi iar hainele erau pe malul apei. Au fost alocate la caz două ambulanţe SAJ B2 din Bârlad şi o ambulanţă ISU cu medic de la Vaslui. La acest moment se fac manevre de resuscitare la ambii copii”, transmit oficialii SAJ Vaslui.