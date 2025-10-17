G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Doi copii, de 4 și 8 ani, din Vaslui au fost găsiți…

politia romana
Sursa Foto: Facebook/ Pollitia Romana

Doi copii, de 4 și 8 ani, din Vaslui au fost găsiți morți într-o baltă, la câteva ore după ce fuseseră daţi dispăruţi / Hainele lor erau pe malul apei

Articole17 Oct • 2.515 vizualizări 0 comentarii

Doi copii din judeţul Vaslui au fost găsiţi, înecaţi, vineri seară, într-o baltă, pe malul apei fiind descoperite hainele lor. Cei doi erau căutaţi de către localnici de mai multe ore, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Incidentul s-a petrecut în comuna Vinderei, satul Docăneasa, din judeţul Vaslui, unde localnici s-au mobilizat pentru căutarea a doi copii, un băiat în vârstă de patru ani şi o fetiţă de opt ani care au plecat din casele lor şi nu au mai revenit. Dispariţia a fost semnalată în jurul orei 18:30.

Cei doi copii au fost găsiţi, vineri seară, înecaţi într-o baltă, pe malul apei fiind găsite hainele lor.

Oficialii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vaslui informează, la ora transmiterii acestei ştiri, că băiatul şi fata au fost scoşi din apă fără semne vitale şi echipajele medicale trimise la faţa locului le fac manevre de resuscitare.

”Copiii nu sunt fraţi şi au fost găsiţi de localnici. Erau dezbrăcaţi iar hainele erau pe malul apei. Au fost alocate la caz două ambulanţe SAJ B2 din Bârlad şi o ambulanţă ISU cu medic de la Vaslui. La acest moment se fac manevre de resuscitare la ambii copii”, transmit oficialii SAJ Vaslui.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Basistul trupei Limp Bizkit, Sam Rivers, a murit. El avea doar 48 de ani

Articole19 Oct • 993 vizualizări
0 comentarii

Bătrân, găsit mort pe un deal din apropierea locuinţei, la Bicaz-Chei, în Neamț / El avea pe picioare urme de la un urs

Articole17 Oct • 598 vizualizări
0 comentarii

A murit Ace Frehley, chitaristul principal şi cofondatorul trupei Kiss / A căzut în studioul său de înregistrări luna trecută / Avea 74 de ani

Articole17 Oct • 533 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.