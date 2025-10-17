Nou record al mortalităţii legată de drogurile sintetice în Marea Britanie: ”Cifrele sunt șocante”, transmite un membru al Comisiei Globale împotriva Drogurilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Numărul deceselor legate de droguri în Marea Britanie a atins un nou record, iar decesele produse de consumul unui opioid sintetic foarte puternic aproape că au crescut de patru ori, conform statisticilor oficiale, transmite vineri DPA, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Anul trecut, în Anglia şi Ţara Galilor au fost înregistrate 5.565 de decese legate de intoxicaţii cu droguri, conform Biroului Naţional de Statistică. Aceasta a reprezentat o creştere de 2,1% faţă de numărul înregistrat în 2023 şi este cea mai mare mortalitate de la începerea înregistrărilor în 1993.

Richard Branson, membru al Comisiei Globale împotriva Drogurilor, a declarat că cifrele sunt „şocante” şi că este vorba de o „criză naţională” care este agravată de consumul opioidelor sintetice periculoase, cum ar fi nitazenele. Şeful companiei Virgin a cerut o „schimbare radicală” a politicii guvernului britanic privind drogurile.

Un total de 195 de decese înregistrate anul trecut au implicat nitazene, de aproape patru ori mai mult faţă de cele 52 de decese înregistrate în 2023. Aceste substanţe pot fi de 100 de ori mai puternice decât heroina şi prezintă un risc ridicat de supradoză.

Biroul Naţional de Statistică a mai precizat că datele privind abuzul de droguri sunt subestimate, deoarece în aproximativ o cincime din

cazuri nu sunt furnizate informaţii despre drogul sau drogurile specifice implicate în formularul de înregistrare a deceselor.

„Observăm o creştere mică, dar continuă, a ratei deceselor legate de intoxicaţia cu droguri, opioidele şi opiaceele, cum ar fi heroina şi morfina, fiind drogurile cel mai frecvent menţionate în înregistrările deceselor”, a declarat David Mais, cercetător la Biroul Naţional de Statistică.

„Cu toate acestea, în o cincime din cazuri, nu sunt furnizate informaţii despre drogul sau drogurile specifice implicate. Cu cât medicii legişti vor furniza mai multe informaţii, cu atât mai detaliată poate fi analiza noastră asupra substanţelor cele mai asociate cu decesele cauzate de intoxicaţia cu droguri”, a adăugat el.

Decesele legate de cocaină au crescut cu 14,4% faţă de anul precedent, până la 1.279 înregistrate în 2024.

Conform Biroului Naţional de Statistică din Marea Britanie, cocaina a rămas al doilea drog cel mai consumat după canabis în Anglia şi Ţara Galilor în ultimul deceniu.

Peste trei sferturi din decesele legate de cocaină înregistrate în 2024 au fost la bărbaţi – 982 comparativ cu 297 de decese la femei.

Heroina şi morfina, despre care cercetătorii spun că sunt adesea imposibil de diferenţiat în testele toxicologice, au rămas opiaceele şi opioidele cel mai frecvent menţionate în înregistrările deceselor.

Un total de 1.415 decese cauzate de intoxicaţii cu droguri au menţionat oricare dintre aceste substanţe în înregistrările din 2024.

În total, în Anglia au fost înregistrate 5.129 de decese legate de intoxicaţii cu droguri anul trecut, faţă de 5.053 în 2023. În Ţara Galilor au fost înregistrate 417 decese legate de droguri, o creştere faţă de 377 în anul precedent.

Nord-estul Angliei a continuat să aibă cele mai mari rate de decese legate de intoxicaţii cu droguri – 167,6 decese la un milion de persoane – şi abuz de droguri – 107,1 la un milion – conform datelor oficiale.

Estul Angliei a avut cele mai mici rate de intoxicaţii cu droguri şi abuz de droguri – 66,3 decese la un milion de persoane şi, respectiv, 40,2 la un milion.

Dintre cele 5.565 de decese înregistrate prin intoxicaţie cu droguri în 2024, 3.736 au fost identificate ca fiind abuz de droguri, ceea ce înseamnă că principala cauză a decesului a fost abuzul sau dependenţa de droguri şi/sau decesul a implicat o substanţă controlată în temeiul Legii privind abuzul de droguri.

Branson, care a susţinut de mult timp că drogurile trebuie tratate ca o problemă de sănătate, mai degrabă decât ca o infracţiune, a declarat că multe astfel de decese pot fi prevenite şi a cerut o schimbare de politică pentru a se concentra pe „măsuri de reducere a riscurilor, cum ar fi servicii de verificare a drogurilor şi camere de consum de droguri sub supraveghere medicală”.

Referindu-se la prima cameră de consum supravegheat de droguri din Marea Britanie, care s-a deschis în Scoţia în ianuarie, Branson a remarcat că în alte 18 ţări funcţionează cu succes peste 100 de astfel de facilităţi şi că este „greu de înţeles de ce există o singură astfel de unitate – The Thistle din Glasgow – în Marea Britanie”.

„Este timpul pentru o schimbare radicală. Când oportunitatea de a salva nenumărate vieţi este prezentată pe un munte de dovezi fără echivoc,

nimic altceva nu ar trebui să conteze”, a subliniat el.

Organizaţia caritabilă Turning Point, care ajută persoanele dependente de droguri, a solicitat o disponibilitate sporită a medicamentelor care să fie acordate în caz de supradoze cu opioide. „Opioidele sintetice continuă să intre pe piaţă. Ele prezintă un risc semnificativ pentru viaţă din cauza

potenţei lor, iar acest lucru se reflectă în faptul că decesele legate de nitazene au crescut de patru ori faţă de anul precedent”, a comentat Clare Taylor, directorul de operaţiuni al acestei organizaţii.

„Am dori să vedem eforturi continue pentru a creşte disponibilitatea naloxonei, un medicament care salvează vieţi, care poate inversa efectele

unei supradoze de opioide. Dacă guvernul este serios în ceea ce priveşte abordarea inegalităţilor regionale în materie de sănătate, atunci sunt necesare investiţii adecvate în tratamentul dependenţei de droguri şi alcool”, a adăugat ea.