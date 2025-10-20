G4Media.ro
Liderul PSD Iaşi îl acuză pe premierul Bolojan că ocoleşte Moldova „şi…

Ilie Bolojan conferință de presă
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Liderul PSD Iaşi îl acuză pe premierul Bolojan că ocoleşte Moldova „şi cu vorba, şi cu pasul, şi cu banii”, iar în plus nu are un plan pentru dezvoltarea regiunii

Şeful PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că premierul Ilie Bolojan ocoleşte Moldova şi nu pare să aibă vreun plan de dezvoltare al acestei regiuni. Totodată, social-democratul afirmă că în cele patru luni de când se află în fruntea Guvernului, premierul nu a transmis nici un mesaj Moldovei, transmite News.ro.

”Pentru Moldova, Ilie Bolojan, premierul în funcţie, nu pare să aibă niciun plan de dezvoltare a acestei regiuni istorice. O ocoleşte şi cu vorba, şi cu pasul, şi cu banii. Domnule premier, Suceava, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Bacău, Vaslui, Vrancea şi Galaţi sunt tot judeţe ale României!”, a declarat deputatul Bogdan Cojocaru, preşedintele PSD Iaşi.

El a adăugat că premierul conduce de patru luni Guvernul, dar că ”nu a transmis niciun mesaj Moldovei, regiunea cea mai populată, dar cea mai puţin dezvoltată a ţării”.

”Premierul le transmite primarilor din ţară că, gata, fondurile s-au terminat. Ca primar de Oradea şi preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor a aspirat toţi banii guvernamentali ce-i putea lua. Acum e austeritate, iar restul edililor din ţară trebuie să strângă cureaua. De patru luni, Ilie Bolojan taie, îngheaţă, reduce, restructurează, plafonează, reformează. Dar nu construieşte şi nu dezvoltă. Pentru Iaşi şi pentru Moldova, lucrurile stau încă mai rău”, consideră liderul social-democrat ieşean.

Bogdan Cojocaru a precizat că în cea mai slab dezvoltată regiune a ţării, marile proiecte bat pasul pe loc şi că premierul a ajuns o singură dată la Iaşi de când este premier, atunci când se afla în drum către Republica Moldova.

”S-a întâlnit discret cu autorităţile locale şi a şters-o fără nicio vorbă”, a adăugat Cojocaru.

Liderul PSD Iaşi îl acuză printre altele pe actualul premier că a avut doar câteva ”rânduri de regret” în privinţa tragediei de la Spitalul de Copii din Iaşi şi că nu a avut vreo poziţie publică pe acest subiect. În plus, social-democraţii ieşeni afirmă că premierul nu i-a cerut nici o explicaţie şefului Consiliului Judeţean, Costel Alexe, în condiţiile în care spitalul de copii se află în subordinea CJ Iaşi.

  1. doamne ce oameni de ….. sunt astia de la PSD, alaturi de cei de la PNL .. timp de 30+ ani , pana sa nu vina USR la guvernare , nici nu se pomenea de autostrazi in Moldova ..
    si ciclic pe politrucii astia infecti de la PSDNL ii rupe dragostea de tarisoara !!! dar poate neo-tovarasul COJOCARU ne va explica cum viseaza el dezvoltarea zonei Moldovei , ca tare sunt curios ..

  2. Tâlharii pesedeu care jefuiesc averea publică atacă din interiorul coaliției guvernul și prim-ministrul.

