O companie aeriană a solicitat unei însoțitoare de zbor care murise dovezi că a cerut concediu medical când a fost internată în spital

O companie aeriană taiwaneză și-a cerut scuze pentru că a solicitat documente de la o angajată după moartea acesteia, în ultima evoluție a unui caz care a stârnit furia generală, scrie BBC.

Însoțitoarea de zbor Eva Air, în vârstă de 34 de ani, pe nume Sun, a murit la începutul acestei luni după ce, potrivit relatărilor, s-a simțit rău în timpul unui zbor.

La câteva zile după moartea ei, compania aeriană i-a trimis un mesaj text cerându-i dovezi că a solicitat concediu medical în perioada în care a fost internată în spital.

Moartea ei a stârnit furia multor persoane pe internet, în contextul speculațiilor că aceasta era suprasolicitată. Autoritățile taiwaneze și Eva Air investighează acum dacă i s-a refuzat asistența medicală sau a fost descurajată să ia concediu medical.

Într-o declarație pentru BBC, Eva Air a afirmat că a păstrat legătura cu familia ei în timpul spitalizării și că este „profund îndurerată” de moartea doamnei Sun.

„Sănătatea și siguranța angajaților și pasagerilor noștri sunt prioritățile noastre principale”, a declarat compania aeriană, adăugând că „efectuează o anchetă aprofundată” a cazului.

Se pare că doamna Sun s-a simțit rău pe 24 septembrie, în timpul unui zbor de la Milano la baza Eva Air din orașul Taoyuan, Taiwan. Ea a fost internată în spital la sosire și a decedat în cele din urmă pe 8 octombrie.

Utilizatori anonimi ai rețelelor sociale, care susțin că sunt colegii ei, au afirmat că doamna Sun a fost obligată să continue să lucreze chiar și atunci când se simțea rău.

Spitalul Universitar Medical din Taichung, unde a decedat, nu a dezvăluit oficial cauza morții sale.

Înregistrările zborurilor din ultimele șase luni au arătat că doamna Sun a zburat în medie 75 de ore pe lună, ceea ce se încadrează în limitele reglementate, a raportat Agenția Centrală de Știri din Taiwan (CNA). Ea s-a alăturat companiei aeriene în 2016.

Potrivit familiei doamnei Sun, la câteva zile după moartea acesteia, pe telefonul ei a fost primit un mesaj text de la un reprezentant al Eva Air, care solicita documente care să dovedească că doamna Sun solicitase concediu la sfârșitul lunii septembrie, perioada în care se afla în spital.

Reprezentantul i-a cerut să trimită o fotografie a documentelor de concediu. Familia a răspuns la mesaj cu o copie a certificatului de deces al dnei Sun.

Oficialii Eva Air au declarat că mesajul a fost o „greșeală a unui angajat intern”.

Ei au declarat într-o conferință de presă că și-au cerut scuze personal familiei doamnei Sun pentru această eroare.

„Plecare doamnei Sun este o durere în inimile noastre pentru totdeauna”, a declarat președintele Eva Air, Sun Chia-Ming.

„Vom efectua ancheta privind moartea ei cu cea mai mare responsabilitate.”

Din 2013, Eva Air a fost amendată de șapte ori, în principal pentru încălcări legate de orele suplimentare ale personalului, a declarat Agenția Centrală de Știri din Taiwan.