Centura ocolitoare a Mizilului, testată de peste 300 de biciclişti înaintea deschiderii oficiale a traficului rutier

Peste 300 de biciclişti au participat, duminică, la o „recepţie publică” a Centurii ocolitoare a oraşului Mizil, înainte de deschiderea oficială a traficului rutier.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Consiliul Judeţean (CJ) Prahova, printre participanţii la acest eveniment s-au aflat sportivi consacraţi, precum Marian Frunzeanu, multiplu campion naţional la ciclism (Clubul FRZ Cycling), şi David Coman, tânăr ploieştean – campion balcanic la ciclism pe şosea, categoria cadeţi, unul dintre cei mai promiţători juniori ai momentului, transmite Agerpres.

„A fost o bucurie sinceră să văd atâţia prahoveni venind, cu mic cu mare, să testeze alături de noi un proiect aşteptat de ani de zile. Centura Mizilului este mai mult decât o lucrare de infrastructură – este o promisiune respectată. Iar această recepţie pe bicicletă este, simbolic, o invitaţie la dialog şi implicare: judeţul se construieşte împreună”, a declarat preşedintele CJ, Virgiliu Nanu, conform sursei citate.

Drumul care are o lungime de 7,4 kilometri, cu o bandă pe sens, patru sensuri giratorii (câte unul la intrări şi două pe parcurs), două poduri şi panouri fonoabsorbante în zonele cu locuinţe a costat 110 milioane de lei (fără TVA), investiţia fiind finanţată prin Programul Naţional „Anghel Saligny” şi din fonduri proprii ale Consiliului Judeţean Prahova.

Centura ocoleşte oraşul Mizil prin zona de nord şi va contribui semnificativ la fluidizarea traficului, reducerea poluării şi creşterea siguranţei în localitate.