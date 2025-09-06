Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti, înregistrate în acest an, în judeţul Suceava / În unele cazuri, aceştia intră în trafic la limita comei alcoolice

Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti au fost înregistrate în acest an, în judeţul Suceava, arată statisticile Poliţiei. În unele cazuri, bicicliştii sunt participanţi la traficul rutier deşi se află limita comei alcoolice, mai mult astfel de situaţii fiind raportate recent la nivelul judeţului, transmite News.ro.

În primele şase luni ale anului, în judeţul Suceava s-au produs 93 de accidente rutiere generate de abaterile săvârşite de biciclişti. Dintre acestea, un eveniment rutier a avut drept consecinţă o persoană decedată, în timp ce în altele 4 persoane rănite au fost grav şi 90 de persoane au fost.

Iar numărul accidentelor în care sunt implicaţi biciclişti continuă să crească, existând situaţii în care bicicliştii intră în trafic deşi sunt la limita comei alcoolice.

Este cazul unui bărbat care vineri, 5 septembrie, la ora 13:20, în timp ce se deplasa cu bicicleta pe strada Ulmului din satul Ioneasa, comuna Vadu Moldovei, jud. Suceava, s-a dezechilibrat şi a căzut pe partea carosabilă, fără a fi fost victima vreunei infracţiuni.

”În urma testării cu aparatul etilometru a biciclistului, a rezultat o valoare de 1,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost sancţionat contravenţional conf. OUG 195/2002R. În urma evenimentului, a rezultat vătămarea corporală a biciclistului, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă”, informează, sâmbătă, Poliţia judeţeană Suceava.

Un accident similar a avut loc în aceeaşi zi, la ora 16:20, pe drumul judeţean 208E, pe raza satului Oniceni din comuna suceveană Forăşti, unde un bărbat care avea o alcoolemie de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat s-a dezechilibrat şi a căzut pe şosea.

O oră mai târziu, un alt biciclist beat, cu o alcoolemie de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat, s-a autoaccidentat pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea din municipiul Rădăuţi. Poliţiştii amintesc că se interzice circulaţia cu bicicleta în cazul persoanelor care se află sub influenţa alcoolului, a produselor ori a substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.