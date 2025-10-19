Şofer sancţionat după ce a fost filmat în timp ce face o depăşire riscantă / Șoferul de pe contrasens evită la limită coliziunea frontală – VIDEO

Poliţiştii din judeţul Suceava au identificat un şofer care a fost filmat în timp ce intră într-o depăşire fără a se asigura, în timp ce de pe contrasens vine un alt autoturism. Şoferul care venea pe celălalt sens de mers evită în ultima secundă impactul frontal, intrând el pe contrasens, transmite News.ro.

În imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum şoferul unui autoturism intră pe contrasens, aparent într-o depăşire, ignorând faptul că din faţă vine un autovehicul care circulă regulamentar. Pentru a evita impactul frontal, şoferul care circula pe celălalt sens intră, la rândul său pe celălalt sens de mers, reuşind să evite un accident care putea avea consecinţe dramatice.

„Dumnezeu l-a păzit” a comentat, pe reţelele de socializare, cel care a postat imaginile.

Poliţiştii care au vizionat filmul amintesc că monitorizează nu doar şoselele, ci şi mediul online şi l-au identificat şi sancţionat pe şoferul imprudent pe motiv că acesta a pus în pericol circulaţia.

Conform sursei citate, imaginile au fost surprinse pe DN 17, între localitatea Prisaca Dornei şi municipiul Câmpulung Moldovenesc, către municipiul Vatra Dornei.

„Lucrătorii de poliţie din cadrul Compartimentului Rutier al Poliţiei municipiului Câmpulung Moldovenesc s-au sesizat din oficiu cu privire la cele petrecute, fiind identificat conducătorul autoturismului care a pus în pericol siguranţa rutieră, respectiv un bărbat de 56 ani, din municipiul Mangalia, jud. Constanţa. Pentru abaterile săvârşite, poliţiştii au întocmit procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei din 18.10.2025, fiind sancţionat cu amendă în valoare de 1.215 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile, (pentru încălcarea art. 101, alin. 3, lit. D din OUG 195/2002 R.M.C – circulaţia pe sensul opus)”; informează, duminică, Poliţia judeţeană Suceava.

Statisticile realizate la nivelul acestui judeţ arată că numai în primele 9 luni ale anului 2025, Serviciul Rutier Suceava a organizat 511 acţiuni tematice pentru reducerea accidentelor de circulaţie, fiind aplicate 41.349 de sancţiuni contravenţionale şi constatate 1.191 infracţiuni rutiere. Au fost reţinute 5.173 de permise de conducere, au fost retrase 1.750 certificate de înmatriculare, au fost ridicate 506 de perechi de plăcuţe de înmatriculare şi imobilizate 445 de vehicule.