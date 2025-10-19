PARTEA 2 Noile generații de designeri explorează origini, emoții și extreme estetice la Next Generation prezentat la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week

Colecția semnată de Rebeca Andreea Neagu propune o estetică organică și tactilă, axată pe explorarea materialității și a formelor naturale. Designerul construiește o narațiune vizuală coerentă în jurul ideii de echilibru între tradiție și experiment, folosind fibre brute, țesături lucrate manual și elemente sculpturale care amintesc de tehnicile artizanale reinterpretate contemporan. Paleta cromatică este dominată de tonuri neutre de bej, maro, auriu și gri, care pun în valoare texturile și stratificările. Croiurile sunt fluide, dar cu accente volumetrice bine controlate, iar accesoriile și piesele din materiale naturale, piele, cânepă, frânghii împletite aduc un caracter autentic și sustenabil. Prin formele asimetrice, texturile neregulate și combinațiile de materiale rigide cu unele moi, colecția explorează relația dintre corp și materie, între protecție și libertate.

Colecția semnată de Ioana Dodoloi explorează o zonă conceptuală în care elementele tradiționale se întâlnesc cu estetica modernă a feminității controlate. Designerul a reinterpretat motivele istorice de vestimentație, bonetele, corsetele și dantelele, într-o manieră contemporană, folosind croieli compacte, texturi ușoare și contraste de materiale. Paleta cromatică este dominată de tonuri reci de albastru, alb și bej, completate de accente de dantelă ivory și detalii structurale rigide. Siluetele, scurte și precise, pun accent pe linia corpului, dar o contrabalansează prin volume în zona umerilor și a gulerelor, obținând un echilibru între fragilitate și forță. Ținutele sunt completate de accesorii distinctive, bonete și panglici lungi, care devin un simbol vizual al colecției.

Colecția Roxanei Tudor, prezentată la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, aduce o reinterpretare conceptuală a portului tradițional românesc printr-o estetică teatrală, cu accente gotice și influențe baroce. Designerul combină texturi rigide și materiale grele, piele, fetru, blană artificială, cu dantelă și tulle, obținând o tensiune vizuală între fragilitate și autoritate. Siluetele sunt sculpturale, cu volume exagerate în zona umerilor și a fustelor, iar accesoriile, caciuli, gulere înalte și cizme peste genunchi, amplifică dramatismul vizual. Cromatic, colecția mizează pe nuanțe profunde de burgundy, negru și crem, care evocă o lume medievală reinterpretată contemporan. Prin detalii metalice, panglici rigide și structuri arhitecturale, Roxana Tudor propune o viziune despre puterea feminină filtrată prin simboluri tradiționale, transformând elementele folclorice în declarații vizuale moderne.

Colecția Azimei Önder este o reinterpretare puternică a patrimoniului cultural turco-anatolian, integrată într-o estetică contemporană cu accente teatrale. Designerul explorează simbolistica costumului tradițional și a ritualurilor comunitare, transformând-o într-un discurs vizual modern despre identitate și apartenență. Piesele sunt construite pe o bază de lână, piele și blană artificială, cu broderii și franjuri care trimit la decorul ceremonial. Cromatica dominantă, alb, negru, roșu și tonuri naturale, accentuează legătura cu pământul și rădăcinile culturale. Siluetele sunt alungite și puternic structurate, iar detaliile decorative, pene, ciucuri, texturi dense adaugă dinamism și stratificare vizuală. Prin echilibrul dintre tradiție și design conceptual, Azime Önder propune o modă identitară și expresivă, care aduce în prim-plan dialogul dintre memoria colectivă și reinterpretarea ei în cheie globală.

Colecția lui Darius Boar s-a remarcat mai degrabă prin dramatismul intenționat al stylingului decât prin profunzimea designului. O mare de negru a dominat podiumul, fără variații cromatice sau texturale notabile, iar siluetele au părut pierdute într-un exercițiu de teatralitate excesivă. Machiajul expresionist și părul dezordonat au completat o imagine gotică intenționat haotică, dar lipsită de coerență estetică. Tocurile extrem de înalte, cu aspect de striptease, au accentuat impresia de artificiu, în detrimentul rafinamentului. Deși colecția pare să fi urmărit o direcție conceptuală legată de întuneric și alienare, execuția nu reușește să transmită un mesaj clar sau o viziune recognoscibilă, rămânând blocată între dorința de șoc și lipsa unui fir narativ coerent.