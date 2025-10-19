PARTEA 1 Noua generație de design românesc la concursul Next Generation prezentat la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week: cinci viziuni distincte între concept, material și identitate estetică

Colecția semnată de Mara Popa, prezentată în cadrul concursului Next Generation la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, a adus pe podium o viziune clară, structurată și conceptuală, concentrată pe construcția formei și pe precizia execuției. Designerul a mizat pe o paletă monocromă, alb și negru, care a pus în valoare volumetriile sculpturale ale pieselor, în special umerii amplificați și siluetele alungite. Materialele dense, precum lâna tehnică sau neoprenul, au fost combinate cu dantelă aplicată manual, creând un contrast între rigiditate și finețe. Estetica a fost completată de cagule și accesorii care uniformizează ansamblul, transformând fiecare look într-o compoziție coerentă și controlată. Dincolo de impactul vizual, colecția evidențiază o maturitate estetică și o înțelegere a proporțiilor, demonstrând o direcție clară spre moda conceptuală contemporană, cu o abordare tehnică și disciplinată a designului.

Colecția semnată de Melisa Savu s-a remarcat printr-o estetică eclectică și un puternic caracter artizanal, orientată către reinterpretarea vestimentației tradiționale și a lucrului manual în modă contemporană. Designerul a explorat tehnici de croșetare, tricot și asamblare textilă, realizând piese unicat din materiale diverse și resturi textile, ceea ce indică o preocupare clară pentru sustenabilitate și expresie individuală. Paleta cromatică este intensă și variată, incluzând roșu, albastru, verde, bej și accente de negru, creând un efect vizual dinamic. Siluetele sunt lejere, cu volume neregulate și proporții experimentale, iar încălțămintea robustă echilibrează aerul boem al ansamblurilor. Se observă o inspirație din estetica artizanatului rural reinterpretat urban, în care piesele croșetate și topurile suprapuse amintesc de o vestimentație arhaică adaptată prezentului. Colecția Melisei Savu demonstrează o direcție personală clară, îmbinând identitatea culturală cu expresia contemporană și poziționându-se într-o zonă emergentă de design conceptual cu accent pe textură, manualitate și reutilizare creativă a materialelor.

Colecția semnată de Ema Sara Cărpușor s-a evidențiat printr-o abordare expresivă și vizual coerentă, în care culoarea, textura și contrastul materialelor devin elemente definitorii ale stilului. Designerul a mizat pe volume ample și combinații îndrăznețe de materiale, integrând blană ecologică, catifea și stofe groase, juxtapuse cu elemente decorative florale tridimensionale. Paleta cromatică este dominată de tonuri saturate, violet, roz, albastru regal și accente de portocaliu, ceea ce conferă colecției o identitate vibrantă și contemporană. Siluetele lungi și stratificate, rochiile în dungi verticale și paltoanele cu aplicații florale evidențiază interesul designerului pentru echilibrul dintre teatralitate și purtabilitate. Detaliile de finisaj și construcție, marginile netede, tăieturile precise și inserțiile de texturi contrastante arată o preocupare pentru execuție și coerență vizuală. În ansamblu, Ema Sara Cărpușor propune o viziune modernă asupra feminității, în care piesele sunt gândite ca expresii de individualitate și atitudine, demonstrând o înțelegere solidă a modului în care culoarea și forma pot defini prezența unei colecții pe podium.

Colecția semnată de Genghiz Beghim s-a remarcat printr-o estetică riguroasă și o direcție conceptuală bine definită, bazată pe influente istorice și militare reinterpretate într-o cheie contemporană. Designerul a utilizat o paletă cromatică sobră, dominată de verde închis, gri și negru, accentuată de aplicații geometrice și franjuri decorative care sugerează o inspirație din uniformele tradiționale asiatice și din costumele de protecție ale secolelor trecute. Siluetele sunt ample, arhitecturale, cu umeri rotunjiți și structuri care conferă volum fără a compromite mobilitatea, în timp ce materialele, stofe groase, lână tehnică și straturi fluide de voal, creează contraste de textură. Accesoriile, precum căciulile rigide și elementele grafice aplicate pe mantii, completează o imagine coerentă, de inspirație istorică reinterpretată minimalist. Colecția lui Genghiz Beghim demonstrează o abordare matură asupra proporției și a construcției, combinând rigoarea formelor cu un discurs vizual modern și bine calibrat, ce poziționează designerul în zona modei conceptuale cu referințe culturale clare și execuție precisă.

Colecția semnată de Bogdan Bodroș s-a remarcat printr-o estetică post-apocaliptică și experimentală, construită în jurul ideii de degradare controlată și reconstrucție vizuală. Designerul a folosit straturi multiple de materiale cu aspect uzat, bumbac vopsit manual, pânză tratată, piele subțire și texturi arse, pentru a crea o imagine intenționat imperfectă, dar coerentă conceptual. Paleta cromatică este dominată de tonuri de maro, gri și bej murdar, cu efecte de patină și accente de roșu brun, care accentuează tema supraviețuirii și a adaptării. Siluetele sunt asimetrice și fragmentate, cu piese decupate și aplicate strat peste strat, conferind un aer artizanal și o textură tridimensională. Prin croiurile neregulate, marginile destrămate și accesoriile integrate în țesături, colecția transmite o viziune despre modă ca proces evolutiv, în care uzura devine parte a identității estetice. Dincolo de dimensiunea vizuală, creațiile lui Bogdan Bodroș propun o reflecție asupra raportului dintre corp și mediu, dintre fragilitate și reziliență, plasând designerul într-o zonă conceptuală matură, specifică direcțiilor avangardiste din moda contemporană.