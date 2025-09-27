G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Intervenţii ale Salvamont Maramureș în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe…

salvamont, salvamont maramures, uraineni in munti
Sursa foto: Facebook / Salvamont Maramureș

Intervenţii ale Salvamont Maramureș în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte şi nu s-au mai putut deplasa

Articole27 Sep 0 comentarii

Salvamontiştii maramureşeni au primit, sâmbătă, două apeluri prin care au fost solicitaţi să intervină în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte, s-au rănit la picioare nu şi s-au mai putut deplasa. Una dintre acţiuni este în desfăşurare la ora transmiterii acestei ştiri, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ambele intervenţii au avut loc în munţii Rodnei, prima derulându-se în sprijinul  unei tinere de 26 ani care a suferit un traumatism la picior.

Grupul cu care se afla a solicitat sprijinul salvatorilor montani  care au preluat-o pe femeie şi au coborât-o de lângă Lacul Ştiol până la baza muntelui, de unde a fost preluată de un echipaj SMURD.

A doua intervenţie are loc pe traseul către vârful Pietrosul Rodnei unde un bărbat a suferit o accidentare la picior şi nu mai poate merge.

Acesta făcea parte dintr-un grup de patru turişti aflaţi în drumeţie pe munte. La ora transmiterii acestei ştiri, acţiunea de recuperare a turistului este în desfăşurare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Salvamont: O persoană găsită decedată şi alte patru transportate cu ambulanţele la spital, în urma intervenţiilor din ultimele 24 de ore

Articole21 Sep • 1.183 vizualizări
0 comentarii

Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti, înregistrate în acest an, în judeţul Suceava / În unele cazuri, aceştia intră în trafic la limita comei alcoolice

Articole6 Sep 2025 • 477 vizualizări
0 comentarii

Belgia vrea să ia măsuri severe împotriva trotinetelor electrice după o creştere a numărului de accidente

Articole26 Aug 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.