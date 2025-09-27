Intervenţii ale Salvamont Maramureș în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte şi nu s-au mai putut deplasa
Salvamontiştii maramureşeni au primit, sâmbătă, două apeluri prin care au fost solicitaţi să intervină în sprijinul unor turişti care s-au accidentat pe munte, s-au rănit la picioare nu şi s-au mai putut deplasa. Una dintre acţiuni este în desfăşurare la ora transmiterii acestei ştiri, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Ambele intervenţii au avut loc în munţii Rodnei, prima derulându-se în sprijinul unei tinere de 26 ani care a suferit un traumatism la picior.
Grupul cu care se afla a solicitat sprijinul salvatorilor montani care au preluat-o pe femeie şi au coborât-o de lângă Lacul Ştiol până la baza muntelui, de unde a fost preluată de un echipaj SMURD.
A doua intervenţie are loc pe traseul către vârful Pietrosul Rodnei unde un bărbat a suferit o accidentare la picior şi nu mai poate merge.
Acesta făcea parte dintr-un grup de patru turişti aflaţi în drumeţie pe munte. La ora transmiterii acestei ştiri, acţiunea de recuperare a turistului este în desfăşurare.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Salvamont: O persoană găsită decedată şi alte patru transportate cu ambulanţele la spital, în urma intervenţiilor din ultimele 24 de ore
Zeci de accidente în care au fost implicaţi biciclişti, înregistrate în acest an, în judeţul Suceava / În unele cazuri, aceştia intră în trafic la limita comei alcoolice
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.